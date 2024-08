Knights Legnano, sarà una maratona

Conferenza stampa di inizio stagione per il Legnano Basket Knights. Fra la nuova formula del campionato di Serie B e le giovanili, la società di pallacanestro guidata da Marco Tajana presenta la stagione al via.

Legnano Basket

Stagione che si presente più impegnativa delle precedenti con 38 partite ufficiali e 8 turni infrasettimanali per un campionato nazionale che, per la prima volta avrà un calendario asimmetrico, dove andata e ritorno non coincideranno. Durante la conferenza stampa il presidente Tajana, ha commentato la nuova formula del campionato con 38 partite e un calendario asimmetrico, primo esperimento per la Serie B italiana, concludendo con la recensione di un libro scritto da un ex Knights (o meglio ex Pallacanestro Legnano), ossia Marco Bianchi autore di “Il Basket (non) ero io”; mentre il GM Basilico si è concentrato sulle gare di prestagione e sul movimento dei Knights che tra giovanili e minibasket, movimenta corca 800 ragazzi dai 3 ai 19 anni.

"Massimo impegno"

Coach Paolo Piazza ha parlato della voglia di riscatto personale e delle scelte maturate e volute sui giocatori che oggi sono dei Knights, mentre il neo capitano dei Knights, Andrea Quarisa, ha salutato i presenti promettendo il massimo dell’impegno di tutta la squadra, per ottenere i risultati migliori possibili.