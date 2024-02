Knights corsari a Piacenza sul campo portafortuna

Partita infrasettimanale per i Knights di Legnano che cercano la terza vittoria in fila contro Piacenza, impresa ancora non riuscita alla SAE Scientifica in questa stagione: una vittoria che arriva e porta la terza vittoria consecutiva.

Knights corsari a Piacenza

Squadre al completo ma molto diverse nella fisionomia rispetto alla gara di andata del PalaBorsani.

Scali apre le marcature ma è Piacenza a fare l’andatura e, nei primi minuti, Rasio sembra incontenibile con soluzioni da vicino e da lontano che portano progressivamente la Bakery al +7 del 14-7, vantaggio che si allarga, di lì a poco, alla doppia cifra proprio grazie a Rasio e Mastroianni.

Dal -11 i Knights rientrano sul finire del quarto con Ponziani, Scali e Raivio per il 22-16 del 10’.

Nel secondo periodo i Knights fanno quadrato e con una tripla e un gioco da 4 punti di Marino trovano il vantaggio del 22-25 e successivamente, sempre con Marino lo sprint del 24-28.

Negli ultimi 5’ del primo tempo, il punteggio poi si mantiene in equilibrio con Rasio sempre protagonista per la Bakery e tutti i Knights in campo a dare il loro contributo per il 41-37 dell’intervallo.

La seconda parte della partita

L’inizio del terzo periodo è favorevole per Legnano che ritrova quasi subito il vantaggio con Marino sul 41-43, ma poi subisce un parziale di 13-0 con Criconia, Rasio e Mastroianni che, in altri tempi, avrebbe chiuso già la partita, ma oggi no.

Nel momento più complicato della partita e della sua stagione, Marcos Casini piazza due triple di cuore, classe e volontà che spezzano l’incantesimo e portano i Knights a -5 sul 54-49.

L’onda emotiva colpisce tutta Legnano e così Planezio, Ponziani e soprattutto Fragonara segnano i punti per chiudere la rimonta e andare 58-61 alla terza sirena.

Nel quarto periodo è Legnano a comandare il ritmo e con Fragonara, Marino e ancora Casini a segno tutti dall’arco, vola sul 62-70, che diventa ben presto 65-75 grazie ancora alla tripla di Casini.

Mancano 6’ minuti alla fine della partita, e Legnano per un paio di minuti tiene la doppia cifra di vantaggio, fino ad un pressing finale di Piacenza che produce un rientro sul -5 del 76-81 con Maglietti; Planezio però è glaciale negli ultimi tiri dalla lunetta e fissa il 81-86 finale.

Un campo che evidentemente piace ai Knights dove hanno sempre vinto le gare importanti nelle ultime apparizioni in A2 e B e, in questo caso specifico, un campo che ha visto una partita solida e compatta dei Knights che, anche nei momenti di difficoltà, non si sono slegati come in passato e con i tiri di Casini e Planezio, hanno chiuso quello che Scali e Marino avevano iniziato alle 20.30.

Una vittoria, la terza di fila, che ora fa respirare aria pulita, dopo lo smog degli ultimi mesi, in attesa della terza gara della settimana quella di domenica alle 16 al PalaBorsani contro Salerno.

Il tabellino della partita

BAKERY BASKET PIACENZA - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 81-86 (22-16, 19-21, 17-24, 23-25)

Bakery Basket Piacenza: Lisandro Rasio 26 (6/11, 2/4), Mattia Mastroianni 15 (2/3, 2/4), Martino Criconia 14 (3/5, 1/7), Lucas Maglietti 12 (3/3, 2/2), Antonio Jacopo Soviero 9 (3/5, 0/1), Nicolò Bertocco 5 (1/3, 1/3), Zakaria El Agbani 0 (0/0, 0/1), Luca Manenti 0 (0/2, 0/1), Samuele Ringressi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Perugino 0 (0/0, 0/0), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0), Pietro Alberici 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 26 - Rimbalzi: 29 3 + 26 (Lisandro Rasio 10) - Assist: 15 (Lucas Maglietti 5)

SAE Scientifica Legnano: Tommaso Marino 19 (0/2, 5/11), Marco Planezio 17 (3/4, 1/4), Guido Scali 12 (3/5, 2/6), Juan Marcos Casini 12 (0/0, 4/5), Nik Raivio 7 (2/4, 1/6), Alberto Fragonara 6 (0/1, 2/3), Andrea Sipala 5 (1/2, 1/2), Michael Sacchettini 4 (1/4, 0/0), Riziero Ponziani 4 (1/5, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 16 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Guido Scali 9) - Assist: 20 (Marco Planezio 5)