Invasione di pattini a rotelle nella sala del consiglio comunale

Una delegazione dei giovani atleti dell’Asd Skating Rho è stata ricevuta in Comune a Rho dal sindaco, Andrea Orlandi, dall’assessore allo Sport, Alessandra Borghetti e dalla vicesindaco Maria Rita Vergani.

Una società che non pensa solamente al pattinaggio

Presenti anche allenatori, genitori e consiglieri dell’associazione sportiva che si allena sulla pista del Parco di via Pirandello. Un incontro, voluto dall’assessore allo Sport, per rendere omaggio a una società impegnata nella disciplina dell’alta velocità che durante la stagione ha collezionato numerosi successi e vittorie, ma ha anche saputo creare un gruppo numeroso, che conta 150 atleti, e che organizza eventi aperti a tutta la città che riscuotono un gran successo.

Una ricchezza per tutta la città

Stare in compagnia, andare veloci, i sorpassi e l’adrenalina: sono questi gli aspetti di questo sport preferiti dai ragazzi presenti in aula. Pur essendo uno sport individuale, si sente fortissimo lo spirito di squadra: l’Amministrazione comunale si è complimentata con atleti, genitori e tutta la società, un’oasi arancione che anima il parco Pirandello, una ricchezza per tutta la città.

Il presidente Airaghi: Il risultato più importante, avere un gruppo che sta bene insieme

“E’ per me una forte emozione essere qui oggi – ha commentato Enzo Airaghi, presidente dell’Asd Skating Rho – è una soddisfazione essere ricevuti in Comune, insieme con genitori, consiglieri e dirigenti della società, che cresce riscuotendo ottimi risultati nelle competizioni. Il risultato più importante è però quello di avere un gruppo di ragazzi che sta bene insieme facendo sport, che viene volentieri agli allenamenti e che si ritrova anche fuori dalla pista”.

Dai 5 anni agli adulti, un gruppo di 150 atleti

Attualmente tra corsi base e agonismo, ad ASD Skating sono iscritti circa 150 atleti che vanno dai 5 anni in su, con grandi prospettive di crescita dal punto di vista sportivo (i maggiorenni si contano sulle dita di una mano). I risultati della scorsa stagione sono stati particolarmente incoraggianti: degne di nota le 4 medaglie di Camilla Cattaneo ai campionati italiani così come l’elevato numero di atleti che hanno raggiunto obiettivi ai Provinciali-Regionali o nel Campionato del “Circuito Nord Ovest” a cui la società partecipa. Tra questi: Andrea Cariolo; Andrea Cubranich; Angelo Cognetto; Anita Venturino; Anna Cattaneo; Barbara Novia; Celeste Santin; Dennis Mirarchi; Greta Pirola; Irene Bertolini; Leonardo Pravettoni; Marco Dolcetti; Noelia Ceriani.

Il prossimo evento aperto alla città sarà il Carnevale sui pattini

Il prossimo evento in pista nel parco Pirandello sarà il “Carnevale sui pattini”, con noleggio pattini gratuito e premio alla maschera più bella.