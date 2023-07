Intervista al capitano dei Legnano Kemind di baseball

Marco Lamera è il Capitano della Kemind Legnano Baseball. La sua lucida analisi della stagione appena conclusa è incoraggiante per la nostra squadra a proseguire sulla strada tracciata.

Come giudichi questo campionato?

“Il campionato è stato tosto, siamo capitati in un girone molto competitivo , questo è stata un’ottima cosa anche in vista della crescita della squadra. Rispetto allo scorso anno, sono cambiati tanti giocatori, la squadra si è ringiovanita molto, tre quarti della squadra è stata innovata, con innesti di giocatori under 18, provenienti dalle nostre giovanili e anche da altre società”.

Come si è articolata la stagione?

“La prima parte della stagione è stata impostata sulla creazione di un gruppo, sulla reciproca conoscenza, sulla crescita collettiva. Dopo le prime sconfitte subite, la squadra si è poi ricompattata, abbiamo fatto più gruppo, l’impegno del resto non è mai mancato e i risultati sotto la guida del nostro Staff tecnico sono arrivati nella seconda parte del campionato dove abbiamo vinto più partite e anche quelle perse ce le siamo comunque giocate fino all’ultimo, non mollando mai. Questa è stata una caratteristica della nostra squadra: anche se la partita diventa dura, anche se siamo sotto di tanti punti, non molliamo mai e riusciamo anche a recuperare”.

Come vedi il futuro della squadra?

“C’è stato un cambio generazionale e questo fa ben sperare per il futuro della nostra Società: la nostra è una squadra piena di talento, che ha avuto una grandissima crescita e ha ancora un grande margine di crescita. Questo fa ancora ben sperare per l’anno prossimo e i successivi anni. Avere una squadra così giovane permette di crescere sempre più e puntare a obiettivi sempre più grandi. Quest’anno era solo il primo passo e io personalmente come Capitano sono contento, sia per il gruppo sia per i risultati e l’atteggiamento della squadra. Secondo me nei prossimi anni potremo fare molto meglio”.