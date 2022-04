Legnano

Campionato FGI GAM individuale livello LC.

Incetta di medaglie per la società Perseverant ASD di Legnano nella seconda prova individuale regionale

FGI livello LC , nella gare di Arcore.

I ginnasti della società Perseverant ASD Legnano hanno disputato la seconda prova individuale regionale FGI livello LC , nella gare di Arcore del 10 aprile.

Per la categoria Junior 2 Cristiano Donferri Mitelli ,nella la classifica generale All-around, sale sul podio al secondo posto a soli tre decimi di distacco dal primo posto, Emad Elbana si piazza al quarto posto e

Stefano Targa al nono posto.

Per la categoria Allievi 1 sempre nella generale All-around, il ginnasta Sergio Ponzelletti conquista

il terzo posto.

Molto bene anche per Andrea Targa che all’esordio assoluto nel livello LB si piazza al settimo posto.

Cristiano si aggiudica la prima posizione alla sbarra e la terza posizione al corpo libero mentre Emad un

secondo posto al minitrampolino ed al volteggio. Il tecnico Riccardo Tosca vede di buon auspicio la

competizione interna che si è creata tra i compagni di allenamento e questo servirà sicuramente per la

crescita del gruppo. Molto bene anche gli allievi che sono in costante crescita.

Grande entusiasmo in società per i risultati ottenuti in queste competizioni regionali e tanti complimenti a tutto il gruppo maschile allenato da Riccardo.

Il presidente Roberto Bani e la società sono sempre vicini ai ragazzi durante le competizioni e sono molto fiduciosi per quello che si potrà fare nelle prossime gare nazionali in programma.