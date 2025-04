Incetta di medaglie per la Perseverant nell'ultimo fine settimana

Incetta di medaglie per la società Perseverant ASD Legnano.

Ancora podio e soddisfazioni per la società Ginnastica Perseverant di Legnano nelle gare regionali tenutesi a Mortara il 29 e 30 Marzo.

Per il campionato individuale GOLD Allievi1, hanno gareggiato per Perseverant Nicolò Morrone ed Andrea Paolo Marinoni che con un’ottima gara si sono piazzati rispettivamente al sesto ed al nono posto qualificandosi per la fase successiva del campionato.

Per il campionato individuale GOLD Allievi2 Riccardo Gariboldi sale sul secondo gradino del podio confermandosi tra i migliori allievi delle società Lombarde che si contenderanno l’accesso alla finale nazionale nella prossima competizione in programma a fine mese.

I risultati nella categoria Gold

Nella categoria GOLD Allievi5 per Perseverant ha gareggiato l’allievo Sergio Ponzelletti all’esordio nelle competizioni Gold. Sergio si piazza al settimo posto in una competizione con un elevato livello tecnico.

Per il campionato individuale Silver livello Eccellenza Perseverant ha portato in gara il ginnasta Junior2 Francesco Burul ed il ginnasta Senior Cristiano Donferri Mitelli.

Bravissimi i ragazzi che salgono entrambi sul secondo gradino del podio nella classifica all around di tutti gli attrezzi.

Per la classifica di specialità Francesco è primo al volteggio, secondo alla sbarra, secondo alle parallele, secondo agli anelli, quinto al cavallo con maniglie e ottavo al corpo libero.

Sempre per la classifica di specialità Cristiano è secondo alla sbarra, terzo agli anelli, terzo al cavallo con maniglie, quinto al corpo libero, sesto alle parallele e settimo al volteggio.

L'esordio del giovanissimo Di Gianmarco

Per concludere questo memorabile fine settimana c’è stato l’esordio del giovanissimo ginnasta Federico Di Gianmarco che ha partecipato alla gara non competitiva per giovanissimi futuri ginnasti denominata Super Gym dove si possono valutare i progressi ad il livello di preparazione degli allievi.

Il tecnico Riccardo Tosca, il presidente della società Roberto Bani e tutta la dirigenza, sono molto soddisfatti di come i ragazzi si stanno comportando durante le competizioni certi che per le gare future, continuando con questo impegno e determinazione, si potranno ottenere ancora grandi risultati di prestigio.