Incetta di medaglie per il team B.Fit Legnano Nuoto

Ottimi risultati individuali e di squadra per il team B.Fit Legnano Nuoto ai Campionati Regionali Master svoltisi a Lodi nei week end di gare del 11/12 e del 18/19 Febbraio.

La B.Fit legnano Nuoto fa incetta di medaglie ai regionali

Il team chiude alla grande Domenica 19 Febbraio piazzandosi al 7° posto nella Classifica generale su 92 squadre partecipanti (prima tra le società Legnanesi) con un bottino di ben 43 medaglie di cui: 19 medaglie d’oro, 11 d’argento e 13 di bronzo.

Be Fit – “essere in forma”, proprio così una squadra che dimostra a tutti gli effetti di esserlo con ottimi piazzamenti in quasi tutte le fasce d’età per gli atleti iscritti alla manifestazione, dai più giovani fino ad arrivare agli atleti con più anni d’esperienza di questo gruppo. Il team dimostra la sua forza a partire dagli ottimi risultati ottenuti anche dagli allenatori che son scesi in vasca a gareggiare con la propria squadra: Stefano Garzonio (M40) medaglia d’oro nei 50m stile libero (24”64) e d’argento nei

50m rana (30”74) Carla Venice (M35) doppia medaglia d’oro rispettivamente nei 50m farfalla (31”60) e nei 100 rana (1’17”04).

Elenco dei podi della squadra

MASTER 25 - Beatrice Taverna oro nei 400m stile libero (4’52”92) e argento nei 200m stile libero (2’18”86) - Giorgio Bellin oro nei 400m stile libero (4’25”02) e bronzo nei 1500m stile libero (17’54”80) - Roggiero Alessia argento nei 1500m stile libero (20’26”40) - Lorenzo Monti bronzo nei 50m rana (34”45).

MASTER 30 - Valentina Spillare argento nei 100m rana (1’37”22) MASTER 35 - Carla Venice doppia medaglia d’oro rispettivamente nei 50m farfalla (31”60) e nei 100 rana (1’17”04) - Giacomo Borroni doppio oro rispettivamente nei 50m dorso (30”69) e nei 50m rana (32”47) - Giulia Anfossi doppio oro rispettivamente nei 100m farfalla (1’09”91) e nei 50m stile libero (29”24) - Matteo Simoni bronzo nei 100m stile libero (58”94).

MASTER 40 - Leonardo Federici doppio oro rispettivamente nei 50m farfalla (26”60) e nei 50 dorso (28”14) - Stefano Garzonio (M40) medaglia d’oro nei 50m stile libero (24”64) e d’argento nei 50m rana (30”74) - Chiara Limido oro nei 50m rana (42”36) e argento nei 100m rana (1’35”13)

MASTER 45 - Fabrizio Caldiroli oro nei 50m dorso (36”34) - Michele Tognola doppio bronzo rispettivamente nei 400m stile libero (4’56”25) e nei 200m stile libero (2’19”09) - Andrea Faccin argento nei 50m rana (37”05) - Vittorio Federici oro nei 50m farfalla (30”27) e argento nei 50m stile libero (26”82).

MASTER 50 – Paola Colombo argento nei 50m rana (43”12) e bronzo nei 50m stile libero (33”71) - Raffaella Ravelli bronzo nei 100m rana (1’37”22). MASTER 55 – Irene Colombo doppio argento rispettivamente nei 50m farfalla (35”77) e nei 200m misti (3’06”47) - Simona Pisani bronzo nei 100m rana (1’42”27).

MASTER 60 – Silvana Sonia Squizzato bronzo nei 400m stile libero (7’09”67) Degni di nota i MASTER 70 – Antonietta Rebolini oro nei 200m dorso (5’10”48) e bronzo nei 100m misti (2’24”61) Tanto di Lode invece per ben 2 atleti MASTER 80 - Giuseppe Salvatori e Carlo Alberto Borgonovo impegnati entrambi

nei 50m rana ottenendo rispettivamente un oro (1’06”63) e un argento (1’07”74) ma Carlo Alberto non si ferma qui salendo ancora sul podio ottenendo un bronzo nei 50m stile libero (1’20”47).

Le parole del capitano

Il team dice la sua anche nelle staffette collezionando 3 medaglie d’oro: - 4x50m misti Maschi, - 4x50m stile libero Maschi, - 4x50m misti Misti e 1 medaglia di bronzo: - 4x50m stile libero Misti