La stagione 2025 del Rho Baseball è pronta a prendere il via, con le squadre giovanili che si preparano a scendere in campo per una nuova entusiasmante annata.

In partenza la stagione 2025 del Rho baseball

Il debutto sui diamanti è fissato per questo fine settimana, con le squadre Under 12 e Under 15 pronte a dare il massimo in una competizione serrata.

Under 12 - Prima di campionato contro Milano46

Sabato sarà la volta della squadra Under 12, che affronterà Milano46 nella prima partita di campionato. I giovani talenti del Rho sono determinati a iniziare la stagione con il piede giusto e a mostrare tutto il loro potenziale. A scendere in campo anche le nuove leve alle prime armi per divertirsi insieme ai loro compagni più grandi.

Under 15- Sfida a Milano contro Ares

Domenica toccherà alla squadra Under 15 che si confronterà nella prima partita di campionato contro Ares. Dopo gli ottimi risultati delle ultime stagioni, i ragazzi sono pronti a confermare il loro valore e a proseguire il percorso di crescita che li ha contraddistinti. La partita rappresenta un banco di prova importante per misurare le ambizioni della squadra in questa nuova stagione. Gli atleti, cresciuti insieme negli anni, sono pronti a sfruttare il lavoro di squadra verso l’ obiettivo comune: divertirsi e superare i traguardi raggiunti nel 2024.

Un nuovo inizio per la società

Con l'inizio del campionato giovanile, il Rho Baseball si prepara a vivere un'annata ricca di emozioni e sfide. L'entusiasmo e la determinazione dei giovani atleti sono il motore che spinge il club a puntare sempre più in alto. La caccia a un posto tra le grandi del baseball italiano è ufficialmente iniziata.

Under 18 e Serie B: un anno di crescita e ambizioni

La squadra Under 18 riposa questa settimana, ma è pronta a superarsi con i ragazzi cresciuti nel vivaio del Rho e nuovi ingressi, con l'obiettivo di raggiungere le finali nazionali. I ragazzi saranno anche impegnati in Serie B, una squadra giovane pronta a imparare e mostrare il meglio di sé. La prima partita di Serie B è fissata per il 12 aprile sul diamante del Marco Pistocchi, mentre l'Under 18 scenderà in campo il 5 aprile al Saini di Milano contro Ares. Non resta che attendere il primo lancio e tifare per questi giovani talenti lombardi. Forza Rho Baseball!