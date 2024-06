In 2mila al PalaBorsani per l'addio al basket di Marino e Cerella

Duemila tifosi per un evento da ricordare: l'addio al basket di Tommaso Marino e Bruno Cerella.

Tutto esaurito al PalaBorsani per la partita di fine carriera di Marino e Cerella

Nella serata di ieri, giovedì 27 giugno, il PalaBorsani è stato il palcoscenico per il #TB4SLUMSDUNK, la partita di addio dei due celebri cestisti. Un clima torrido ha accolto il folto pubblico accorso per celebrare le carriere di due icone moderne del gioco e due personaggi che sicuramente continueranno a far parlare di sé.

Una serata sportiva dal risvolto solidale: raccogliere fondi per la onlus Slums Dunk

Il motivo sportivo era la chiusura di due brillanti carriere, ma il motivo più nobile è stata anche la raccolta fondi per Slums Dunk, la onlus fondata proprio da Marino e Cerella che opera nelle zone disagiate del mondo, costruendo scuole basket e playground all’aperto (tra cui il Knights Playground di Legnano inaugurato lo scorso 10 settembre) .

In campo grandi cestisti, a bordo campo amici, personalità, influencer e tanti tifosi

L’occasione era ghiotta per tutti i fan che hanno potuto vedere all’opera i propri beniamini, prima di incontrarli per i classici selfie e qualche chiacchiera.

In campo divisi in "Tommy Squad" e "Bruno Team" Davide Pascolo, Albano Chiarastella, Gianluca Gazzoli, Bryan Sacchetti, Andrea Amato, Eric Lombardi, Francesca Cassani, Paul Biligha, Rodrigo Palacio, Valerio Mazzola, Simone Fontecchio, Niccolò De Vico, Tommaso Guariglia, Mitchel Watt, Ike Udanoh, Alessandro Della Giusta, Andrea Pecchia, Jakidale, Javone, Linton Johnson, Marco Mandelli, Marco Menna, Marco Planezio, Massi Fella Felloni, Riccardo Visconti, Sebastiano Puglisi e Valentina Vignali, presentati tutti da Alessandro Mamoli che ha anche commentato la gara.

Sulle sedie a bordo campo tanti amici, personalità, influencer e tifosi da Legnano, ma anche da tutta Italia.

"Partita combattuta e spettacolare, molto più interessante di un qualsiasi All Star Game"

Il Legnano Basket Knights commenta:

"La partita è stata combattuta e spettacolare, sicuramente molto più interessante di un qualsiasi All Star Game, e non lo diciamo perché organizzata per due amici ma perché giocata come una vera partita che si è poi conclusa sul 99-98 per la Tommy Squad. Una serata di divertimento, condita dalle esibizioni dei Da Move, dalle offerte e dal tiro da metà campo organizzato da Meat Crew, dai regali reciproci dei protagonisti e dal tifo che ha accompagnato con applaudi tutte le giocate della gara. Un saluto dovuto per due carriere sportive che si chiudono, ma per nuove opportunità che si apriranno. Grazie a tutti e soprattutto ai ragazzi di Slums Dunk Gabriele e Malin che hanno organizzato la giornata".