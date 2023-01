Il Torneo Super Master di Milano è dei nuotatori del Carroccio

La scorsa domenica, 8 gennaio 2023, l’ASD Nuotatori del Carroccio di Legnano si è aggiudicata la 24ª edizione del prestigioso Trofeo SuperMaster DDS di Milano.

I Nuotatori del Carroccio vincono il Torneo Super Master

Tre anni dopo l’ultima partecipazione alle gare organizzate nell’impianto di Via Mecenate, a Milano, la NdC si è presenta agguerrita e preparata, con ben cinquanta atleti iscritti ai blocchi di partenza. Superando la terza società classificata, la ASA Cinisello Balsamo (25.528,44 punti) e la seconda, INSPORT RANE ROSSE (punti 41.726,44), gli atleti del Carroccio si sono piazzati al Primo Posto Assoluto con un bottino di ben 43.716,11 punti.

Gli MVM, “Most Valuable Master”, della giornata sono stati Roberta Arcioli e Gabriele Alli, all’esordio assoluto in gara per i colori del Carroccio, insieme a Alessio Ramerino, Fabio Morgia e Annalisa Labita, che hanno affrontato, per la prima volta, l’impegnativa distanza dei 400 misti, impegnandosi al massimo per portare punti preziosi alla squadra.

Il commento di Falsitta

“Questo trofeo ha sempre regalato molte soddisfazioni alla NdC, sia dal punto di vista cronometrico individuale, sia dal punto di vista dei risultati di squadra – dice il responsabile tecnico Tomas Falsitta - È il primo vero test gara della stagione, in cui i nostri master possono verificare lo stato di forma dopo gli allenamenti svolti nei primi mesi della stagione. Senza contare, poi, quanto sia importante in previsione degli imminenti Campionati Regionali di febbraio, dove, naturalmente, ci impegneremo al massimo per fare bene. In questo 24° Trofeo DDS abbiamo confermato la nostra straordinaria capacità di essere come squadra, a dispetto di come il nuoto sia da tutti considerato uno sport individuale. Tutto è molto più bello e coinvolgente quando il risultato è raggiunto grazie all’impegno di tutti in egual misura, dall’atleta neofita al ex agonista, dal tecnico al meno tecnico”.

Falsitta ha fatto i complimenti a tutto lo staff tecnico NdC: Micaela Perucchini, Serena Colombo, Daniele Patruno, Danilo Merlo, Giacomo Mocchetti e Mattia Falsitta, che, in ogni allenamento, si impegna con passione a mantenere sempre uno standard professionale e un livello degno di squadre molto più blasonate.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

I prossimi appuntamenti per i nuotatori

Il prossimo appuntamento che aspetta i Master NdC, prima dei Campionati Regionali di Lodi di febbraio, è ora il Trofeo Novara è Master, il 21 e 22 gennaio, mentre i giovani agonisti mordono il freno in vista della 2° prova di coppa Parigi in programma a Monza.

Recentemente, in occasione della festa di Natale della società, il presidente Massimiliano Accardo, durante il discorso di auguri, aveva ricordato l’ormai imminente raggiungimento dei venti anni di attività dei Nuotatori del Carroccio, che si compiranno nel 2024. Non ci sarebbe stata migliore maniera di anticipare i festeggiamenti per un traguardo tanto importante che con un riconoscimento altrettanto

prestigioso come quello conquistato domenica, suggellato dalla consegna del premio, da parte del grande

Luca Sacchi, a una NdC raggiante e soddisfatta.