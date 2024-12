È stato un weekend a dir poco ricco di impegni per la Versus quello appena trascorso. La società di Via Calatafimi 1 a Legnano era infatti impegnata in 3 città diverse in altrettanti impegni agonistici di livello nazionale.

Il team Versus protagonista in tre gare contemporaneamente

La squadra di MMA ha partecipato all’ELITE TOURNAMENT, gara internazionale di sport da combattimento con oltre 600 atleti presenti svoltasi a Milano. Qui a mettersi in luce sono stati Otman Fouzi con una vittoria per sottomissione nel grappling ed il debuttante juniores Alessandro Mezzalira che ha vinto la sua categoria nelle MMA battendo un atleta francese. “Risultati notevoli – commenta il DT della Versus M° Guido Colombo – anche perché Fouzi aveva i postumi di un infortunio al polso e per problemi di lavoro non può allenarsi costantemente. Situazione analoga quella di Mezzalira, un atleta nel cui potenziale crediamo ma che per problemi di studio può allenarsi solo due volte alla settimana”.

Nello stesso evento è anche tornato alle gare, dopo 5 anni di stop, l’istruttore Graziano Pacifico nelle arti marziali filippine dove ha vinto il torneo di scherma di coltello ed ha perso di 1 solo punto, dopo essere sato a lungo in vantaggio, la finale di scherma di bastone. “Grande risultato – ci dice Colombo – perché rientrava dopo un lungo stop e, per una lunga serie di problemi, non aveva nemmeno potuto fare la preparazione specifica per la gara. Addirittura in settimana aveva la febbre e non ha potuto allenarsi. Oltre al risultato è poi arrivata la convocazione in nazionale per gli Europei di aprile in Germania”.

Le gare di Pisa e Vicenza

A Pisa invece è arrivato il primo successo di Marcello Mazzotto in una gara di lotta greco romana. Negli Open d’Italia ha conquistato l’Oro nella categoria – 67 KG schienando in finale il ben più esperto savonese Riccardo Badano dopo essere stao ampiamente in vantaggio ai punti (12-7). È il terzo atleta della Versus a mettersi in luce nella lotta olimpica nell’arco di un anno dopo Hased Ceraj e Tommaso Pucci.

Il trittico di successi è stato completato dai 2 podi conquistati a Vicenza nella Coppa Italia di kung fu da Samuele Faedda, secondo nelle forme di bastone e terzo nel “combattimento prestabilito” in coppia con Tommaso Nebuloni. “Era il debutto agonistico della nostra sezione kung fu e tai chi – spiega Colombo – e direi che è andata molto bene. Con questi risultati riconfermiamo di essere un centro di eccellenza per gli sport da combattimento e le arti marziali in tutto il legnarese. Risultati che arrivano grazie al lavoro di squadra di uno staff che quest’anno consta di ben 11 tecnici oltre a preparatori atletici, nutrizionisti e sanitari. Voglio qui ringraziare in particolare i maestri Stefano Donato (arti marziali filippine), Maurizio Casarola (lotta) e Camillo Corvi (Kung Fu) per gli splendidi risultati ottenuti in questo week end”.

FOTO:

SAMUELE FAEDDA.jpg Faedda è l’atleta di sinistra con 2 medaglie al collo, quello a destra è Tommaso Nebuloni suo partner nella gara di “combattimento prestabilito”.

GRAZIANO PACIFICO.jpg Pacifico è al centro in maglia amaranto con le medaglie al collo

ALESSANDRO MEZZALIRA.jpeg Mezzalira in posa con la medaglia dopo la vittoria nelle MMA

OTMAN FOUZI 1: Fouzi (a destra in nero) al momento della proclamazione della vittoria

OTMAN FOUZI 2: Fouzi con la medaglia al collo

MAZZOTTO: Marcello Mazzotto con la medaglia al collo