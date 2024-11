Il team Valerio Spinosa di Legnano ha vinto gli Internazionali d'Italia di Taekwondo

Ben 420 atleti provenienti da Italia, Francia, Inghilterra, Grecia e Irlanda si sono contesi sabato (nella disciplina delle forme) e domenica (in quella del combattimento) il prestigioso podio europeo. Tantissime medaglie per il team del Maestro Vincenzo Spinosa di Legnano.

Il fortissimo team del Maestro Vincenzo Spinosa, che - dopo la prematura scomparsa del fratello - è subentrato a quest'ultimo nella direzione tecnica dell'associazione, ha trionfato sia nelle gare di forme, sia in quelle di combattimento, vincendo l'oro in entrambe le competizioni e risultando la migliore delle 36 squadre partecipanti.

Nelle gare di sabato, i ragazzi dell'Olimpic hanno conquistato ben 5 ori (con Fabio Copertino, Giovanni Vismara, Lotrecchiano Lorenzo, Rodriguez Renè e Aliona Granaci), 7 argenti (con Greta Bacchetta, Davide Roccato, Nicolò Roccato, Giulia Barbato, Brusciani Simone, Bozzi Nicole e Valassina Andrea) e 3 bronzi (con Dani Kwak, Federico Somaggio e Gabriele Locci).

Ancora più sorprendenti sono stati i risultati nelle gare di combattimento di domenica, in cui la squadra agonistica di Legnano ha conquistato 6 ori (con Roberto Bongarzone, Aliona Granaci, Nicolò Roccato, Antonio La Spada , Mohamed Ndyaie e Brusciani Simone), 6 argenti (con Giovanni Vismara, Manuele Cuviello, Gabriele Locci, Giulia Barbato, Bozzi Sophie e Raimondi Andrea) e 2 bronzi (con Bozzi Nicole e Murgia Angelo).

"Abbiamo portato a Legnano il titolo più importante del circuito Endas/Unitam, misurandoci con oltre 400 atleti provenienti da tutta Europa", commenta soddisfatto il Maestro Vincenzo Spinosa. "Credo che la nostra forza sia soprattutto nei valori che condividiamo. Siamo un gruppo costruito sull'esempio di mio fratello, che ha trasmesso a questi ragazzi un'incredibile voglia di farcela, di non mollare mai (come diceva lui durante la malattia), soprattutto quando le difficoltà diventano insormontabili. Questa forza sale con noi sul tatami in ogni competizione e ci aiuta a credere sempre di potercela fare. Il prossimo 18 dicembre" - continua Vincenzo - "saranno esattamente 2 anni dalla scomparsa di Valerio e non posso che dedicare a lui e alla sua memoria questo magnifico successo, che considero soprattutto suo, per lo straordinario lavoro che ha svolto con questi ragazzi sin dal 2002. Per me assumere la direzione tecnica dopo mio fratello significa anche continuare ad amarlo con il ricordo e - a tal proposito - annuncio sin d'ora che i prossimi 17 e 18 maggio 2025 si terrá al PalaParma di Legnano la terza edizione del Memorial Valerio Spinosa, che - come negli anni passati - non sará soltanto un evento sportivo, ma anche artistico e culturale. Archiviata quest'ultima fantastica vittoria, che chiude un anno sportivo per noi pieno di successi" - conclude il Maestro Spinosa - "colgo l'occasione per augurare a tutti un Natale pieno di serenità".