Il sincro master della Rari Nantes è Vicecampione d'Italia

Prestazione memorabile per il settore sincro master della Rari Nantes Legnano ai Campionati

Italiani di Riccione, tra medaglie a profusione, piazzamenti e performance globale di squadra.

Sincro Master: Rari Nantes vicecampione d'Italia

Ecco un elenco di tutti i risultati ottenuti dalla Rari Nantes ai campionati di Riccione:

 Doppietta Oro e Argento nel solo 60-69 ad opera, rispettivamente, di Tortora Alessandra

e Baraldo Liliana

 Bronzo di De Gotzen Eva nel solo 40-49

 Nel solo 20-24, piazzamenti per Toia Valeria (6°) e Rossetti Sara (11°)

 Argento del duo 20-24 Tiraboschi Martina – Bonavia Cleofe

 Argento anche per il duo 40-49 De Gotzen Eva – Restelli Camilla

 Oro del trio 50-64 Richelli Beatrice Maria – Baraldo Liliana – Restelli Camilla

 Argento del trio 20-34 Bonavia Cleofe – Rossetti Sara- Tiraboschi Martina e 11° piazza

per l’altro trio, formato da Brambilla Alessia – Colombo Linda – Fenaroli Gaia (riserva

Lavazza Jodie Claudia)

 La squadra 20-34 è 6°, con De Gotzen Eva - Toia Valeria - Lavazza Claudia Jodie -

Rossetti Sara - Bonavia Cleofe - Tiraboschi Martina - Brambilla Alessia - Fenaroli

Gaia (riserva Colombo Linda)

 Oro per la squadra 50-64 Croce Elisabetta - Perfetti Mara - Richelli Beatrice Maria -

Baraldo Liliana - Tortora Alessandra - Restelli Camilla - Ceolini Anna

 Argento nel libero combinato 40-65 per De Gotzen Eva – Castelli Alice – Croce

Elisabetta – Perfetti Mara – Richelli Beatrice Maria – Baraldo Liliana – Tortora

Alessandra – Restelli Camilla – Ceolini Anna – Colombo Linda

Un totale di tre ori, cinque argenti e un bronzo che, sommato al contributo in punti degli altri

piazzamenti, vale alla Rari Nantes Legnano la seconda posizione in classifica generale

(1.669,5000 punti), dietro alla sola DDS (2.998,5000). Tanta la soddisfazione delle ragazze e dei tecnici Alice Castelli e Giorgia Borsa, e un risultato che ripaga dei duri allenamenti in vasca svolti

in condizioni non sempre semplici.