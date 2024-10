Il Rugby Rho presenta in Comune la nuova maglia per la prossima stagione

Giocatori, allenatori e dirigenti della squadra seniores del Rugby Rho, accompagnati dal presidente Paolo Passarella e dal direttore sportivo Angelo Schiavone, hanno presentato questa mattina al Sindaco di Rho Andrea Orlandi e all’assessore allo Sport Alessandra Borghetti la nuova maglia con cui affronteranno il campionato in partenza il 13 ottobre.

Insieme al team del Rugby Rho in Comuna anche i titolari delle imprese che sponsorizzano la squadra

La volontà di condividere con l’Amministrazione questo nuovo inizio segna lo stile di una società che dal 1947 veicola i più sani valori dello sport sul territorio. Accanto ai giocatori, anche rappresentanti degli sponsor che compaiono sulla maglia e che sostengono questa avventura sportiva

I componenti della squadra hanno posato in Sala Consigliare e nell’ufficio del Sindaco: invitati a pensare progetti per la città, hanno già lanciato l’idea di un evento al Molinello fatto di cibo, musica e divertimento. Si chiama KICK OFF Music Festival e farà parlare di sé nei prossimi mesi. Il 13 ottobre, prima della partita contro CUS Milano, è previsto un pranzo con le vecchie glorie della squadra. Il Sindaco ha mostrato loro il pallone dei 70 anni del Rugby Rho che conserva con orgoglio in ufficio.

Domani al Molinello la presentazione ai tifosi della maglia e di tutte le squadre della società

Dopo averla presentata al sindaco e all'assessore, nel pomeriggio di domani, sabato al centro sportivo Molinello, dove sfileranno tutte le squadre della società rhodense, i giocatori presenteranno la nuova maglia da gioco a tutti i tifosi