Il Rugby Parabiago saluta il suo direttore tecnico all'ultima partita

Una partita da ricordare

Il Parabiago Rugby ha salutato, nell'ultimo match, due colonne portanti del club.

L’ultima partita in casa di Rugby Parabiago ha coinciso con il termine di una delle più longeve direzioni tecniche del sodalizio rossoblù.

L'addio dello storico Ad

Massimo Mamo e Rugby Parabiago, infatti, si salutano al termine di questa stagione, ricca di ottime prestazioni e altrettanto ottimi risultati. Un momento sicuramente emozionante per tutto il Club che in tutti questi anni ha visto il prezioso operato di Mamo prima come apprezzato giocatore, poi come allenatore e infine come Direttore Tecnico ed Head Coach, artefice dei recenti successi e del consolidamento del XV maschile di Parabiago come uno dei più solidi in Serie A.

Per lui si apre un nuovo percorso professionale lontano dalle mura del “Venegoni-Marazzini” che tutti gli augurano il più felice e ricco di soddisfazioni.

“Il Club ringrazia di cuore Massimo per l’enorme impegno, la passione e i risultati ottenuti durante gli anni della sua collaborazione - dice Marco Marazzini, Presidente di Rugby Parabiago - Resta un’immensa gratitudine e un’amicizia forte e sincera: questa Società – che in prima persona ha contribuito a far crescere - resterà per sempre casa sua, lo accoglieremo sempre a braccia aperte. Gli auguriamo un futuro roseo e ricco di successi”.

L'addio al campo di Juan Pablo Sanchez

L’ultima giornata di campionato, nella quale il Rugby Parabiago ha vinto meritatamente con Biella per 43 a 20 con un’ottima prestazione di squadra, ha visto anche l’ultima partita della carriera di Juan Pablo Sanchez, uomo di Club e meraviglioso giocatore, che ha coronato il suo addio al rugby giocato con una splendida prestazione che gli è valsa il premio di Man of the Match. A Pablo i ringraziamenti di tutta la famiglia rossoblù e gli auguri più sentiti e sinceri di un domani ricco di altrettante soddisfazioni.