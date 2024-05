Il Rugby Parabiago è in Serie A1 grazie alla vittoria contro Milano

Rugby Parabiago batte Rugby Milano e mette il sigillo al terzo posto che garantisce l’accesso alla Serie A1, unica squadra lombarda tra le 10 che il prossimo anno disputeranno il campionato della nuova formula che prevede, sotto la A élite, una suddivisione in due categorie: A1 e A2. Tutto ciò con l’obiettivo dichiarato dalla FIR di alzare il livello del rugby italiano.

Una soddisfazione enorme per il Club rossoblù, che si pone a pieno diritto tra le migliori squadre italiane e che in Lombardia vede solo Viadana nella massima serie.

La vittoria di ieri, in un Red & Blue Stadium gremito di tifosi accorsi per tifare la squadra rossoblù, è stata frutto di una partita condotta con ottima attitudine dai Galletti, fortemente voluta e nella quale il Rugby Parabiago ha creduto dall’inizio alla fine. Il risultato finale di 36 a 12, fa esplodere la festa di giocatori e tifosi.

Una festa e una vittoria dedicate anche a Niccolò Albano, che ha disputato la sua ultima partita dopo aver onorato i colori rossoblù su tutti i campi di Serie A in queste indimenticabili stagioni, premiato a fine match con una maglia ricordo dal D.S. Cristiano Bienati.

È tanta la soddisfazione dello staff tecnico, come si evince dalle parole dell’Head Coach Daniele Porrino.

“Siamo molto contenti della giornata di oggi. La prima squadra ha fatto un’ottima partita, sono molto felice perché i ragazzi dopo dieci mesi di duro lavoro si meritavano una conclusione come questa. Hanno lottato, anche con qualche difficoltà, dovendo giocare in 14 per tanti minuti. Hanno avuto un’ottima attitudine e credo che sia il coronamento di tutto l’impegno, lo sforzo e il lavoro fatto in tutta la stagione. Ringrazio la società che ha permesso a tutti di lavorare nel migliore dei modi: ha permesso ai ragazzi di essere performanti e ha sempre dato tutto ciò che serviva per poter lavorare al meglio. Credo che i ragazzi abbiano restituito alla società, con la prestazione di oggi e con il raggiungimento dell’obiettivo dell’A1, tutto quello che dovevano. Siamo molto felici e soddisfatti.”