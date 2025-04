Ultima domenica di campionato per il Rugby Parabiago che, dopo aver raggiunto la fase finale per la promozione in A d’Elite con due giornate d’anticipo, ha onorato il campo e gli avversari battendo Rugby Milano con il risultato di 33 a 17.

Il Rugby Parabiago chiude il campionato battendo Milano

Una bella domenica di sole e di sport che ha visto i rossoblù in svantaggio solo ad inizio gara e che poi, con orgoglio e tanta attitudine, hanno preso in mano le redini della partita e l'hanno condotta fino al termine.

“Siamo molto contenti della stagione e della partita odierna - dichiara soddisfatto l’Head Coach Daniele Porrino. La partita di oggi non era sicuramente semplice. Abbiamo voluto dare minutaggio a più giocatori per farsi vedere e per prepararsi per le finali. I ragazzi si sono espressi bene, hanno lavorato duro e hanno fatto tutto quello che dovevano fare lungo il corso della stagione, con ottimi risultati. Ora abbiamo davanti due settimane di lavoro per prepararci al meglio per le finali e poterci togliere altre soddisfazioni. La motivazione c’è, la voglia anche…Vedremo come andrà. Facciamo il nostro in bocca al lupo ai nostri due ragazzi che sono usciti per infortunio, entrambi alla spalla: ci auguriamo un pronto recupero. Siamo molto contenti anche per la vittoria delle ragazze in Conference Cup, il percorso del Club è molto ampio e il lavoro fatto dalle ragazze è davvero molto interessante. Vediamo anche per loro come proseguirà la fase finale del campionato!”

La sconfitta per la squadra cadetta

Purtroppo non è stata invece positiva la prova della squadra cadetta che ha perso con Casalmaggiore: 5 a 51 il risultato finale. La partita è stata funestata anche da tre infortuni dei nostri ragazzi, ai quali auguriamo una pronta ripresa.

“Siamo partiti bene e concentrati – ci racconta l’Head Coach Juan Pablo Sanchez. Poi abbiamo fatto una serie di errori e da lì in poi in campo si è vista una sola squadra, molto convinta, precisa e matura, con il chiaro obiettivo di salire in B. Noi siamo una squadra giovane, arrivata a questa partita senza ambizioni in classifica e ogni volta che il Casalmaggiore arrivava nei 22 gli abbiamo permesso di segnare, a volte troppo facilmente. Manca una sola partita ora, cercheremo di chiudere al meglio la stagione per ripartire con più forza e determinazione il prossimo anno, imparando dai nostri errori. Facciamo il nostro in bocca al lupo ai tre ragazzi infortunati, non ci voleva proprio di chiudere la stagione così”.

L’ultimo appuntamento per la Cadetta sarà quindi al Venegoni – Marazzini domenica prossima, con Velate.

Il First XV giocherà invece la prima semifinale per l’accesso alla A Elite in trasferta l’11 maggio, ancora da definire l’avversario che sarà uno tra Verona e Livorno, che disputeranno il barrage la prossima domenica. Per vedere l’ultima partita della stagione al Venegoni - Marazzini dei nostri ragazzi bisognerà attendere il 18 maggio per il ritorno della semifinale. Comunque vada, la finale si svolgerà infatti in campo neutro il 1° giugno.

IL TABELLINO

Rugby Parabiago vs Rugby Milano 33-17 (21-12) Centro Sportivo Venegoni-Marazzini 27 aprile 2025 2025 ore 15.30 – Serie A maschile

Marcatori: 2’ m. Fumagalli (0-5), 8’ m. Cornejo tr. Silva Soria (7-5), 27’ m. Cortellazzi tr. Silva Soria (14-5), 35’ m.t. (21-5), 37’ m. Battegazzore tr. Aquaro (21-12) st: 41’ m. Paz tr. Grassi F. (28-12), 48’ m. Hala (33-12), 63’ m. Pastorizia (33-17)