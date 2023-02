Il rhodense Dascanio è campione europeo U18 di Muay Thai

Il giovane di Rho, Dascanio Liverand Stanislav Mikael, ha vinto il Campionato Europeo a titoli unificati della WBFC di Muay thai.

Il 17enne Dascanio campione di Muay Thai

Nuovo importante successo per il Rhodense Dascanio Liverand Stanislav Mikael, il giovane Rhodense che a soli 17 anni, ha già all’attivo 176 match di muay thai e kickboxing K1. L’ultimo successo in ordine di tempo come protagonista, è stato domenica 5 febbraio u.s. dove è andato in onda il Campionato Europeo a titoli unificati della WBFC (World Boxing Fighter Corporation).

Stanislav Dascanio è riuscito a vincere questo importante titolo in un torneo mozzafiato, vincendo la finale con verdetto unanime contro un Francese, tale “Grandjean Steven” già Campione di Francia e Campione del mondo 2022, e se mai ce ne fosse stato bisogno Stanislav, ha rafforzato anche la sua posizione nell’universo della Nazionale U18 “WBC Muay Thai” per i Campionati del mondo che avranno luogo a Jesolo/Venezia il prossimo 22-23-24-25 Giugno 2023.

Allenamenti costanti

Per ottenere questa prestigiosa cintura, il giovane Rhodense Stanislav si è allenato con metodologie all’avanguardia e rigorosamente scientifiche. Tutti giorni per alcune ore al giorno Stanislav è seguito dal padre Ruggiero Dascanio, M° di arti Marziali e prof. Di Scienze Motorie e Sportive.

Ora, grazie anche a questi successi, nel Ranking Internazionale WBC Muay Thai, si spalancheranno importanti opportunità di competizioni a livello planetario. Stanislav Dascanio, talentuoso ragazzo prodigio negli sport da combattimento, è anche studente modello dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Pantani” di Busto Arsizio dove frequenta la scuola per lo sport. Infatti un altro dei suoi obiettivi è di laurearsi in Scienze motorie come il padre e di aprirsi anche lui una sua palestra di sport da combattimento.