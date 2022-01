Il rhodense Dascanio campione italiano under 18 di Muay Thai

Il grande risultato

Il giovane rhodense ha conquistato il titolo sul ring del Pala Ruffini di Torino

Si è laureato campione italiano under 18 il rhodense Stanislav Dascanio, battendo a Torino in finale Diego di Iorio.

L'impresa del giovane rhodense

Eccellenza Rhodense, Dascanio Liverand Stanislav Mikael già membro titolare della Nazionale Italiana, pluricampione del mondo, pluricampione Europeo e detentore di diversi trofei under 18, a soli 16 anni appena compiuti, ha all’attivo 168 match di Muay Thai e Kickboxing K-1. Ragazzo prodigio negli sport da combattimento, oggi si cinge la vita di quel titolo e di quella prestigiosa cintura che finora, prima di lui, solo grandi Campioni della storia del pugilato e della muay thai avevano fatto.

Il nostro concittadino Rhodense, ha dovuto affrontare e vincere con non poca fatica, sul forte ed agguerrito atleta “ Diego Di Iorio” dell’apprezzato e reputato “Team Boni” di Frosinone a Torino la cintura delle cinture nel Titolo Nazionale U18 della prestigiosa sigla WBC Muay Thai.

Lo scontro sul ring del PalaRuffini

Il prestigioso e noto evento Internazionale “THAI BOXE MANIA” del Promoter Carlo Barbuto, si è svolto a Torino il 29 gennaio u.s., in quello che oramai tra i più, si identifica come il “Tempio delle Arti Marziali”, il PalaRuffini di Torino. In una splendida cornice di giochi di luce e profumi di oli essenziali, si è sviluppata una straordinaria Card Internazionale che ha coronato le aspettative di migliaia di appassionati in trepidante attesa.

Stanislav è riuscito ad allenarsi con costanza e a vincere questo importante titolo, non solo grazie alla grande opportunità concessagli dal Presidente WBC Muay Thai Italia “ Max Baggio”, ma anche grazie alla sua scuola, “Marco Pantani – Olga Fiorini” di Busto Arsizio dove lo sport e le eccellenze sportive vengono accompagnate dai docenti dei consigli di classe con un percorso di Piani di studio Personalizzati, senza i quali, difficilmente Stanislav, avrebbe potuto ottenere buoni risultati didattici e sportivi.

Primo atleta minorenne a detenere questo titolo

Quella del Titolo Nazionale è stata un’opportunità che Stanislav, dopo averla a lungo agognata, non si è lasciato sfuggire, combattendo sulla lunghezza dei 5 round da due minuti, vincendo con verdetto unanime l’incontro. Un match questo, che di diritto ha fatto entrare Stanislav nella storia degli U18 come primo atleta minorenne detentore di questo importante titolo sportivo della WBC MUAY THAI ITALIA.

All’evento Torinese, ci sono stati momenti Internazionali dove ha spiccato Il titolo “MEDITERRANEAN WBC Muay Thai U18 femminile” dell’astro Torinese Giorgia Pieropan, altra eccellenza del Team Nazionale Italiano. La prestigiosa “Cintura delle cinture” della WBC, dal 1963 (anno dei suoi natali) viene indossata solo da grandi Campioni, su tutti ne cito solo alcuni come: Foreman, Frazier, Mohamed Ali, Paquiao, Floyd Mayweather, il nostro Nino Benvenuti etc. etc. Ora che Stanislav è entrato di diritto nel ranking Internazionale, gli si potrebbero spalancare i lasciapassare fondamentali per la sua futura carriera sportiva a livello Internazionale.