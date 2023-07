Il Rho baseball è Campione regionale Under 12 e 15

Il Rho Baseball ha scritto una nuova, brillante pagina nella sua storia, proclamandosi Campione Regionale Lombardia sia nella categoria U12 che in U15.

Il Rho baseball Campione regionale under 12 e 15

Questa eccezionale doppio traguardo, ha permesso alla società di approdare direttamente alle semifinali Nazionali di settembre.

Per i "ragazzini terribili" dell'U12, il compito non sarà semplice: dovranno difendere con grinta e determinazione il terzo posto nazionale conquistato lo scorso anno. Mentre per l'U15, il passaggio alle semifinali è il giusto coronamento di una stagione straordinaria grazie ad un gruppo di atleti che ha saputo creare una forza di squadra invidiabile.

Il grande risultato ottenuto

Le squadre giovanili del Rho Baseball hanno espresso sul campo quel talento e quella dedizione che costituiscono il DNA del club. Questi giovani ragazzi rappresentano il futuro del baseball, sia a livello locale che nazionale. I valori fondamentali del club, passione, dedizione, formazione e talento, brillano attraverso ogni singola mossa sul diamante.

A dimostrare ulteriormente il prestigio acquisito dalla società, c’è la convocazione di Cristian Agresta (Rho Baseball) nella nazionale di baseball, che si ritroverà a Reggio Emilia dal 24 al 27 luglio in vista dell'Europeo.

Prossimo appuntamento la partecipazione al Torneo Internazionale Due Torri di Parma con le squadre giovanili, U12 (terza classificata nel 2022), U15 (prima classificata nel 2022) e U18 (seconda classificata nel 2022) dal 26 al 30 luglio.