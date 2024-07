Il Parabiago Calcio e Mister Fittipaldi si separano

Dopo tre anni ricchi di soddisfazioni, con la vittoria di due campionati con Allievi e U18 Reg., e nell’ultimo campionato sfiorato i play-off con la Juniores Reg., finisce l’avventura di Nicola Fittipaldi in quel di Parabiago.

"Ero stato confermato due mesi fa per la nuova stagione, ma con l’arrivo nel frattempo di nuove figure all’interno della società i rapporti si sono un po' incrinati a causa di notevoli divergenze, in particolare con il modo di operare del DS, fresco di nomina - ha affermato Fittipaldi - La Direzione della società ha preferito affidare a lui le chiavi della gestione sportiva. Mi rimane il rammarico, di aver rifiutato in questi due mesi, altre richieste, di cui una davvero suggestiva, ma un po' lontana. Visto che quanto fatto insieme in questi tre anni, auguro al calcio Parabiago, di proseguire nel percorso di crescita e di vederla nell’Elite del calcio, come una “piazza” come Parabiago merita. Per il futuro, starò alla finestra e valuterò bene eventuale progetto, in particolare mi piacerebbe tornare ad allenare una Prima squadra, senza tralasciare nell’eventuale scelta però l’aspetto umano e professionale delle persone con cui collaborare, plus molto importanti per la riuscita di un progetto".