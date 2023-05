Il match promozione della Rari Nantes va a Omegna nuoto

Il match che sarebbe potuto valere la promozione per l'under 15 della Rari Nantes Legnano va a Omegna dopo una gara combattuta fino all'ultimo.

Il match promozione della Rari Nantes lo vince Omegna

Pur con un ultimo turno da disputare il prossimo 4 giugno, la partita di ieri tra le Under 15 di Rari

Nantes Legnano e Omegna Nuoto era certamente il match decisivo del Gruppo D del campionato

PallaNuotoItalia per stabilire chi, la prossima stagione, giocherà in categoria superiore. È stata

partita vera, combattuta, chiusa infine da Omegna per 8-6.

“Hanno meritato loro. Abbiamo pagato errori che, se in altre partite erano ininfluenti, qui facevano la differenza”, commenta coach Paolo Mattei a fine match, “ci abbiamo creduto fino alla fine, nonostante il gol del +3, evitabile, a inizio quarto tempo. Sono queste le partite che fanno esperienza per crescere”.

RN Legnano-Omegna Nuoto: 6-8 (Parziali: 1-1, 2-2, 1-3, 2-2)

Marcatori RNL: Valentini 3, Maugeri 1, Colombo 1, Dipalo 1