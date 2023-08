Il Legnano Softball pronto ad ospitare nuove gare internazionali

Dopo l’ottima esperienza come secondo campo durante la Coppa Campioni di softball in cui non sono mancati i complimenti degli addetti ai lavori all'organizzazione di Legnano, proprio dalla Federazione europea è arrivato l’incoraggiamento al Club a farsi promotore di altre gare di livello internazionale.

Un invito che la Società, lusingata da questa esortazione, è intenzionata a non lasciar affatto cadere nel vuoto, cimentandosi nella possibile organizzazione di alcune gare. “Ci ha fatto molto piacere l’invito ricevuto dal vice presidente George Waage a farci promotori direttamente di alcune gare non sono nell’ambito del softball. Contenti di aver stilato un bilancio positivo della Coppa Campioni, possiamo guardare con fiducia al futuro” commenta il Presidente Massimo Gioachini.

“Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il nostro Club – fa sapere il Presidente- potrebbe infatti tra le varie alternative organizzare una Coppa delle Coppe di softball, ricevendo anche la wild card quindi con il diritto di partecipare in quanto società ospitante. Ugualmente ci sono dei margini per l’organizzazione di un Europeo under 15 di softball così come per un Europeo under 12 di baseball visto la particolare attenzione che il nostro Club rivolge come tradizione anche ai giovani”.