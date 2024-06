Il Legnano Softball centra la doppietta contro le Bulls Rescaldina

Altra doppietta contro le Bulls Rescaldina per le ragazze della serie A2 del Legnano Softball, che hanno così iniziato nel modo migliore un tour de force che proseguirà martedì con il big match contro il Lacomes Bollate.

Sabato pomeriggio in gara-1 non è stata una passeggiata per le nostre ragazze che dopo aver sbloccato subito il risultato hanno subito il sorpasso nel terzo inning, scivolando ancora più indietro nella ripresa successiva, sul 3-5. Anita Minari e compagne hanno però pareggiato i conti e nel settimo inning grazie a un triplo proprio della capitana hanno portato a casa un pesantissimo 6-5.

La resistenza delle Bulls, poi i punti fatti dagli avversari

Meno equilibrata la seconda partita del giorno, con le Bulls Rescaldina che hanno resistito fino al quarto inning quando hanno subito i primi due punti avversari, bissati nel sesto con il risultato di 4-0 che è più cambiato.