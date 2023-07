Il Legnano Softball ai Playoff di A2

Al termine di un lungo e caldo fine settimana il team Legnano Softball di A2 ieri, 9 luglio 2023, ha conquistato matematicamente i playoff 2023 per la conquista della A1.

“Essere tra le migliori quattro squadre in Italia è un grande vanto e a settembre ognuna di loro proverà a dare il meglio di sè per regalarsi una soddisfazione unica” commenta il Direttore Sportivo Chicco Pisi.

“L’impegno del team peraltro mai mancato in precedenza ma in particolare dimostrato nelle torride giornate di sabato e domenica vuole -sottolinea Pisi- anche essere un ringraziamento a tutti coloro ( mamma, papà, volontari ) che ci hanno supportato nei due giorni di gare da poco concluse. Chi impegnato in regia, chi al tabellone, poi il servizio campo, bar, ristorazione, pulizia, riordino, ciascuno ha dato un grande contributo. Insomma da parte del team Legnano e da parte mia giunga a tutti voi il nostro più sincero e sentito grazie”.