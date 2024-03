Il Legnano non va oltre il pareggio nel derby con la Castellanzese

Pochi sussulti nel derby fra la Castellanzese e il Legnano. Nessun gol ma due pali colpiti, uno per parte, da Sangare e Chessa, decretano lo 0-0 finale tra la Castellanzese e il Legnano, all'interno di un match caratterizzato da poche emozioni, con i neroverdi rimasti in inferiorità numerica al decimo della ripresa per l'espulsione di Arrigoni.

Zero a zero fra Castellanzese e Legnano

Il derby tra la Castellanzese e il Legnano termina a reti inviolate, con poche emozioni sia da una parte sia dall'altra.

Parte forte il Legnano che, nel primo quarto d’ora di gioco, crea tre buone occasioni da rete.

E’ Bardelloni a cercare il vantaggio dopo cinque minuti con un pallonetto sul quale Poli riesce ad intervenire, alzando sopra la traversa; il portiere neroverde si mette nuovamente in mostra dopo pochi minuti respingendo d’istinto un pallone proveniente da calcio d’angolo e transitato tra una selva di gambe prima che venga intercettato.

La squadra lilla ha la possibilità di andare a segno al tredicesimo con la cavalcata di Sangare, che parte dalla propria metà campo, ma la conclusione del numero nove si infrange sul palo alla sinistra di Poli.

La risposta della Castellanzese porta la firma di Chessa al minuto trentadue, che pareggia il conto dei pali con un tiro a giro dal limite destinato all’angolino, sul quale il portiere lilla prova comunque a intervenire.

Nelle file del Legnano è ancora Bardelloni a creare pericoli alla retroguardia neroverde, con il traversone basso a quindici dall’intervallo sul quale Poli riesce a intervenire, deviando il pallone lontano dallo specchio della porta.

Poche emozioni nella prima frazione di gioco

Poche emozioni nella prima frazione di gioco sia da una parte sia dall'altra, con la ripresa che si apre con l'espulsione per doppia ammonizione dopo dieci minuti di gioco di Arrigoni, reo del fallo su Staffa sulla trequarti campo.

La girandola di cambi in entrambe le squadre non cambia l'inerzia del match, che vede sia la Castellanzese sia il Legnano provare con spunti in ripartenza; specialmente i neroverdi provano a farsi vedere nella difesa lilla, con l'ultimo pericolo della partita portato dal solito Chessa che, a tre minuti dal triplice fischio, sfiora il palo con un'altra conclusione a giro dal limite dell'area.

Il tabellino della partita

CASTELLANZESE – LEGNANO 0–0 (0-0)

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Poli, Sassaro, Compagnoni (1’ st Rondanini), Bernardi, Tirapelle (38’ st Reggiori); Boccadamo, Arrigoni, Mandelli; Chessa (47’ st Bigotto); Colombo (31’ st Areco), Lusha. A disposizione: Spada, Ruschena, Pandini, Vavassori, Valsecchi. Allenatore: Fiorenzo Roncari

LEGNANO (3-5-2): Mazzi; Becchi, Bagatini, Petrucci; Serafini (38’ st Silvestre), Staffa (15’ st Bingo), Marchetti, Annan (15’ st Esposito), Lomolino; Sangare (22’ st Micheal), Bardelloni. A disposizione: Ravarelli, Talarico, Ozawje, Tchetchoua, Malagò. Allenatore: Gianluca Zattarin

ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema; assistenti Marco Di Bartolomeo di Campobasso e Orazio Nicodemo di Sapri

AMMONITI: 23’ pt Bagatini (L), 41' pt Arrigoni (C), 44' pt Sassaro (C), 20’ st Chessa (C), 26’ st Tirapelle (C), 37’ st Serafini (L), 40’ st Bardelloni (L)

ESPULSI: 10’ st Arrigoni (C) per doppia ammonizione

RECUPERO: 2’ + 5’

Foto: Aldo Massarutto (Fotografo ufficiale Castellanzese 1921)