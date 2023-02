Il Legnano Knights spreca e Pavia ringrazia

"Riso amaro" per i Knights di Legnano che in trasferta a Pavia sprecano il vantaggio e consentono a Pavia di vincere fra le mura domestiche.

I Knights di Legnano sprecano, pavia ringrazia

Trasferta vicina per i Knights che sono seguiti al PalaRavizza da quasi 120 tifosi per provare a ribaltare il -1 dell'andata. Legnano è con Terenzi al 50% e costretto a giocare con una maschera protettiva per un colpo al naso rimediato nell’allenamento di venerdì, Pavia con qualche acciacco ma è al completo

Il primo quarto è approssimativo per Legnano che non trova fluidità e ritmo grazie anche al continuo cambio di difesa tra uomo e zona dell'ex Mazzetti.

Mazzantini e Sacchettini sono i più attivi in attacco, ma la 3G subisce soprattutto le bordate da lontano di Coviello anche se tutti i pavesi sono produttivi per il 22-11 che caratterizza il primo quarto.

Secondo periodo che inizia con il centro di Antonietti e con Drocker e Leardini a mettere punti da lontano che favoriscono il parziale di Legnano che dal 15' al 20' mette insieme un 2-13 che permette ai ragazzi di Eliantonio di chiudere all'intervallo con il naso avanti per 28-29 con la tripla sulla sirena di Casini.

Gli ultimi due periodi

Terzo periodo che sembra confermare il momento positivo dei Knights con Sacchettini, Marino e Mazzantini a firmare il 29-39 e poi il massimo vantaggio sul +12 del 33-45.

Lo strappo viene parzialmente ricucito da Pavia con Coviello e Gallizzi fino al 41-48 del 30'.

Nell'ultima frazione Legnano sembra amministrare bene mantenendo un vantaggio vicino ai 10 punti punti fino a pochi minuti dalla fine, ma il finale è disastroso.

Due palloni persi e un fallo e canestro nell'ultimo minuto e mezzo permette a Pavia di riprendere i Knights e superarli di misura sul 67-66 con un libero a pochi secondi dalla fine, proprio come nella sciagurata gara di andata.

Una sconfitta amara da analizzare ma da dimenticare in fretta per avere la mente libera in vista del derby di settimana prossima contro la Sangiorgese.

Il tabellino

RISO SCOTTI PAVIA - 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS 67-66 (22-11, 6-18, 13-19, 26-18)

Riso Scotti Pavia: Riccardo Coviello 22 (2/4, 3/5), Francesco Oboe 8 (2/5, 0/3), Ezio Gallizzi 8 (3/6, 0/4), Ferdi Bedini 7 (2/3, 1/2), Daniele Cocco 6 (3/5, 0/0), Fabio Giampieri 5 (2/4, 0/4), Lionel Abega 5 (0/1, 1/2), Tommaso De Gregori 4 (2/6, 0/0), Alessandro Potì 2 (1/4, 0/1), Mykhailo Lebediev 0 (0/0, 0/0), Davide Trovarelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 40 6 + 34 (Tommaso De Gregori 10) - Assist: 10 (Francesco Oboe 3)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 14 (6/13, 0/0), Juan Marcos Casini 11 (1/3, 3/5), Tommaso Marino 10 (2/2, 1/7), Saverio Mazzantini 9 (3/5, 1/2), Gian Marco Drocker 7 (2/5, 1/8), Giacomo Leardini 6 (0/3, 2/8), Diego Terenzi 5 (1/1, 1/3), Luca Antonietti 4 (2/5, 0/1), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 5 - Rimbalzi: 33 5 + 28 (Michael Sacchettini, Giacomo Leardini 8) - Assist: 14 (Tommaso Marino 6)