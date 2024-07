Missione compiuta per il Legnano Kemind che ha chiuso la regular season di serie C con una vittoria casalinga valsa la matematica qualificazione ai playoff con un turno di anticipo.

Il Legnano Kemind raggiunge i playoff di serie C

I biancorossi, reduci dal fondamentale successo in trasferta nello scontro diretto col Saronno, hanno ospitato allo stadio Peppino Colombo i temibili Bovisio Buffaloes, sconfitti in rimonta 15-8.

Gli ospiti hanno sbloccato subito il risultato con un 3-0 che non ha fatto tremare i padroni di casa, che con un secondo inning da 9 punti hanno ribaltato tutto, ipotecando la vittoria sul 12-4 nel quarto parziale.

Neanche un tentativo di rimonta ha scalfito le certezze della prima squadra maschile del Legnano che ha battuto a casa altri tre punti e centrato l'undicesima vittoria stagionale.