Il Legnano calcio volta pagina: Sergio Zoppi nuovo presidente e azionista

Il Legnano calcio volta pagina con Sergio Zoppi.

Sergio Zoppi succede a Enea Benedetto alla presidenza del Legnano calcio

Inizia una nuova era per i lilla. Sergio Zoppi, imprenditore di Rescaldina, è il nuovo presidente e azionista dell’Ac Legnano Ssdr. Il closing è avvenuto ieri, mercoledì 9 ottobre, nello Studio notarile Bertelli di Milano, con il trasferimento del 100% delle quote da Enea Benedetto, ex presidente.

A dare notizia del raggiungimento dell'accordo è lo stesso club, il quale assicura che il management sportivo della società rimarrà invariato, "garantendo così continuità nella gestione tecnica e operativa della squadra":

"La nuova proprietà ha già delineato i suoi obiettivi: rafforzare la squadra per portarla verso traguardi sempre più ambiziosi, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico italiano. Con la nuova proprietà potranno crearsi anche le condizioni per l’arrivo di alcuni giocatori di talento per rinforzare la rosa della prima squadra. Ad assistere Zoppi e Benedetto, lo Studio legale dell’avvocato Giuseppe Pipitone di Palermo e lo studio legale dell’avvocato Filippo Marioni di Pavia, i quali hanno operato in sinergia permettendo il dissequestro delle quote dell’Ac Legnano".

"Sarò sempre grato a questa città e sarò sempre pronto ad aiutare i lilla"

Il presidente uscente Enea Benedetto ha dichiarato:

"Auguriamo alla nuova dirigenza un futuro roseo, lilla. Tengo a ringraziare il pm dottor Andrea Trucano, a cui rivolgo un messaggio di fiducia e di massima collaborazione, gli avvocati Pipitone e Marioni, tutti i legnanesi che insieme a me hanno permesso che l’Ac Legnano sia ancora vivo. Un particolare encomio va al mio vicepresidente Giulio Cesare Benedetto, ad Andrea Mirigliani e al segretario generale Claudio Federico. Sarò sempre grato a questa città e sarò sempre pronto ad aiutare i lilla e il signor Sergio Zoppi che incarna al meglio l’imprenditoria legnanese fatta di lavoro, umiltà e saggezza".

"Il nostro sogno? Riportare il Legnano ai vertici del calcio italiano"

L'Ac Legnano prosegue:

"Sergio Zoppi sarà operativo sin da subito assicurando un ulteriore impegno nel miglioramento della squadra dimostrando il suo immediato coinvolgimento nella gestione del club".

Il neopresidente Zoppi ha commentato:

"Sono molto emozionato e felice di iniziare questa nuova sfida sportiva con il Legnano, un club italiano storico. Ringrazio il presidente Enea Benedetto per quanto ha fatto per il Legnano in un contesto molto difficile. Io e il mio team lavoreremo senza sosta per affrontare tutte le problematiche così da far tornare i lilla ai livelli che meritano. Per questo, oltre a tanto impegno, abbiamo bisogno del sostegno e dell’entusiasmo di tutti i tifosi. Siamo sicuri che, insieme, sostenendo la nostra squadra, riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Vi esorto a condividere con noi questo grande sogno: riportare il Legnano ai vertici del calcio italiano".

Nella foto di copertina, tratta dal sito www.aclegnano.it, da sinistra Sergio Zoppi ed Enea Benedetto