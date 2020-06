Il Legnano Basket conferma sulla panchina della propria prima squadra Silvio Saini, head coach dei Knights anche per la stagione 2020/2021.

Il Legnano Basket conferma il suo head coach

Dopo un girone d’andata di rodaggio, i Knights stavano trovando continuità nella seconda parte di stagione prima dello stop del campionato, confermando il buon lavoro in palestra di Saini e del suo staff. E’ così che senza esitazione la dirigenza biancorossa ha confermato l’allenatore milanese come capo della parte tecnica. Dopo 6 anni da senior coach dell’organizzazione legnanese, nella scorsa stagione, Saini Knights è stato per la prima volta in carriera capo allenatore dei biancorossi, dopo esserne stato per tante volte avversario con Sangiorgio, Gorla e Saronno. Nella scorsa annata sportiva Saini ha chiuso la stagione con 10 vittorie e 10 sconfitte assestandosi al 7 settimo posto in classifica in piena corsa playoff.

