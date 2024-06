Dopo una settimana di sosta dei campionati per lasciare spazio al Trofeo delle Regioni, le squadre del Legnano baseball e softball tornano tutte in campo: si parte già venerdì sera alle 18 con le ragazze Under 13 del Legnano/Malnate che saranno impegnate a Saronno. Sabato alle 11 ospiteranno invece il Milano 1946.

Il Legnano baseball e softball torna in campo per un weekend di gare

Nel pomeriggio due impegni: dalle 16 le ragazze della serie A2 sfideranno tra le mura amiche le Avigliana Rebels mentre alle 17 la nostra Under 12 scenderà in campo a Malnate.

Domenica la giornata sarà aperta alle 10.30 a Codogno dai ragazzi dell'Under 15 mentre nel pomeriggio alle 15 allo stadio Peppino Colombo il Legnano Kemind affronterà Novara nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C.

In campo le ragazze di A2

Lunedì dalle 18.30 le ragazze della serie A2, meteo permettendo, torneranno in campo contro un College Usa mentre mercoledì sera sarà infine il giorno degli Under 18: i ragazzi alle 18 ospiteranno i Cabs mentre alle 19 le ragazze del Milano 1946/Legnano scenderanno in campo con Saronno.