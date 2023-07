Il Legnano baseball chiude la stagione con una vittoria

Al Peppino Colombo partita vinta per manifesta al settimo inning con il punteggio di 14 a 3 per la Kemind Legnano Baseball contro il Saronno.

“Una buona prestazione dei ragazzi, molto positiva, molto solidi in battuta: al terzo inning ‘big inning’ da 8 punti. Hanno battuto tutti, tutti sono stati molto concentrati in attacco e altrettanto sono sembrati in difesa. Solo qualche piccola sbavatura ma abbiamo continuato a vedere i segnali positivi che si sono registrati nelle ultime partite” commenta il Direttore Sportivo Gustavo Provasi. “Non si è spenta la luce -continua- e i ragazzi non si sono mai demoralizzati, c’è stata attenzione e in questa gara in particolare non ci sono state situazioni in cui siamo andati in svantaggio. Una buona prestazione da parte di tutti in particolar modo, un ottimo turno alla battuta di Simone Dell’Acqua e Marco Lamera, il capitano, che hanno prodotto molto in fase offensiva”.