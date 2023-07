Il Gs Arconatese torna a casa: gestirà il centro sportivo comunale

Il Gs Arconatese torna a casa.

Il Gs Arconatese si è aggiudicato la gestione del centro sportivo di via delle Vittorie

Il Comune di Arconate gli ha affidato infatti la gestione del campo sportivo di via delle Vittorie per i prossimi dieci anni.

L’aggiudicazione è avvenuta venerdì 21 luglio 2023, al termine di una procedura di gara a evidenza pubblica che l’Amministrazione ha indetto il 12 giugno scorso, dopo che la Giunta si è impegnata a concludere - nei mesi scorsi - i lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo: un progetto ambizioso, del valore di circa 240mila euro, che ha visto la completa riqualificazione degli spogliatoi, con la realizzazione di servizi per disabili, due spogliatoi per atleti, due spogliatoi per arbitri, l’infermeria e i servizi igienici per il pubblico. Completati, inoltre, lo smaltimento dell’eternit e la realizzazione di un impianto di irrigazione automatico collegato al pozzo di prima falda: gli interventi sono stati finanziati, oltre che con fondi del bilancio comunale, da un contributo di 115mila euro ottenuto da Regione Lombardia.

Il pagamento delle utenze, la manutenzione del verde e delle strutture e la messa a norma dell’impianto elettrico sono interamente a carico del gestore del campo sportivo. Il Gs Arconatese si è impegnato inoltre a effettuare, nel corso degli anni, migliorie volte a rendere ancora più fruibile e moderno il campo sportivo e a favorire la promozione e l’integrazione con le altre associazioni sportive locali. L’Amministrazione non erogherà alcun tipo di contributo economico al gestore e, allo stesso tempo, il gestore non pagherà al Comune un canone d’affitto per l’utilizzo dell’impianto.

La società gialloblù torna a casa dopo tre anni, l'Amministrazione comunale: "Bentornata!"

Si tratta delle stesse identiche condizioni proposte dall’Amministrazione al Gs Arconatese nel luglio del 2020, quando la società decise di lasciare il campo sportivo di via delle Vittorie. L'Amministrazione comunale dichiara:

"Dopo esattamente tre anni siamo lieti di riaccogliere a casa sua la società gialloblù con il medesimo spirito collaborativo e propositivo di sempre, finalizzato a evitare le polemiche, garantire condizioni eque per la gestione delle strutture pubbliche e valorizzare le eccellenze sportive locali. Bentornato, dunque, al Gs Arconatese, a cui auguriamo una stagione ricca di successi e soddisfazioni sul campo".