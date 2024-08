Il gruppo sportivo Sant'Ilario Milanese entra nella galassia neroverde

Nozze di diamante per i sessant’anni del Gruppo Sportivo Sant’Ilario Milanese di Nerviano che, quest’anno, festeggia i sessant’anni di vita e si affilia con la Castellanzese.

Il gruppo sportivo Sant'Ilario Milanese entra nella galassia della Castellanzese

E, come regalo, ecco giungere l’importante affiliazione con la Castellanzese, sottoscritta nei giorni scorsi nella sede societaria neroverde alla presenza del Presidente Alberto Affetti, del Responsabile Tecnico di Galassia Neroverde Salvatore Realmuto e del Collaboratore Tecnico Luca Guidomandri.

Il GSSIM – Gruppo Sportivo Sant’Ilario Milanese – era presente con il Presidente Boris Borgini, il Direttore Tecnico Fulvio Re Calegari e il Segretario Alfredo Re Sartò, visibilmente emozionati e soddisfatti per questa nuova possibilità.

“Questa affiliazione permette alla nostra società di avere delle importanti e solide fondamenta – ha commentato il Presidente Boris Borgini, all’undicesimo anno di presidenza -, necessarie per ottenere il benefit dei nostri bambini e siamo sicuri che la Castellanzese ci fornirà le basi che occorrono per gestire al meglio il nostro Settore Giovanile. Siamo onorati e lusingati di poter far parte di questa realtà, che ci permetterà di crescere sempre di più. L’unione fa la forza. Durante la mia presidenza sto cercando di dare un indirizzo innovativo che possa stare al passo con i tempi”.

Grande soddisfazione per il direttore tecnico

Soddisfazione e tanta voglia di lavorare da parte del Direttore Tecnico Fulvio Re Calegari, alla prima esperienza nel ruolo.

“Sono cresciuto a Sant’Ilario, ho fatto parte del Direttivo, sono in possesso del patentino UEFA B e, dopo le richieste del Presidente, ho accettato di ricoprire questo ruolo perché mi piace lavorare con i bambini e vederli crescere. Ho già iniziato a ringiovanire il parco allenatori inserendo per la prima volta anche elementi provenienti dalla prima squadra, tra cui il nostro capitano. Mi aspetto di vivere una bellissima esperienza, confidando in una crescita da parte di tutti grazie all’aiuto di professionisti del settore e seguendo le linee guida di Galassia Neroverde”.

Attualmente sono sette le squadre del Settore Giovanile, per un totale di centoventi tesserati totali, ad esclusione della prima squadra, che si allenano al centro sportivo durante tutta la settimana.

A seguire i bambini e i ragazzi, dal punto di vista burocratico, ci pensa la segreteria, grazie ad Alfredo Re Sartò, in carica dal 2022 a seguito dell’improvvisa scomparsa di Federico Re Sartò, che si occupa della parte economica e dei regolamenti, coadiuvato da Mauro Vignati per i tesseramenti e da Nevio Rigamonti per la gestione dei ragazzi. “Abbiamo una società formato famiglia, attaccate alle radici della nostra società – rivela -. Siamo nati nel 1964 all’interno di un bar per volontà di cinque soci fondatori e, nel corso degli anni, abbiamo avuto diverse discipline, dal karate alla pallavolo femminile, dalla ginnastica ritmica a quella dolce, dal calcio al basket ma anche l’atletica, con la storica corsa di Santo Stefano. Ora abbiamo la pallacanestro amatoriale e il calcio con quest’ultimo che vanta la prima squadra dal 1994, attualmente in terza categoria ma con alle spalle otto anni di seconda”.

Una società in crescita quella del Gruppo Sportivo Sant’Ilario Milanese, che si è regalata per i suoi primi sessant’anni l’affiliazione alla Castellanzese.

Foto: Aldo Massarutto (Fotografo ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

Didascalia foto, da sinistra: il Direttore Tecnico del GSSIM Fulvio Re Calegari, il Responsabile Tecnico di Galassia Neroverde Salvatore Realmuto, il Presidente del GSSIM Boris Borgini, il Collaboratore Tecnico di Galassia Neroverde Luca Guidomandri e il Segretario del GSSIM Alfredo Re Sartò