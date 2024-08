Il Gruppo sportivo oratorio Villa Cortese entra nella galassia della Castellanzese

Galassia Neroverde continua nella sua espansione, con l'affiliazione di una nuova società, entrata a far parte della grande famiglia della Castellanzese.

Si tratta del Gruppo Sportivo Oratorio Villa Cortese A.S.D., società nata nel 1956 e presieduta dal luglio del 2017 da Stefano Libani.

"Siamo una bella società, formata da volontari, sono orgoglioso di aver ricevuto la riconferma alla presidenza - racconta Stefano Libani - e ringrazio tutti per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Siamo nati nel 1956 e, in settant'anni di vita, non abbiamo mai cambiato denominazione".