Il grande basket torna al Ccsa di Arese con le partite, gratis, di serie A2 femminile

Il grande basket è torna ad Arese: sono state presentate al centro sportivo Davide Ancilotto le ragazze della Basket Foxes, formazione che da quest’anno militerà in categoria A2. La squadra, che fino all’anno scorso giocava a Giussano, è stata trasferita sul parquet aresino grazie alla cooperazione tra Paolo La Vitola (presidente dei Foxes) e Stefano Colantuono (presidente di SG. Sport Arese), entrambi desiderosi di regalare al pubblico di casa notevoli soddisfazioni dal punto di vista sportivo.

Il sindaco Luca Nuvoli: "Un grande piacere avere tra noi una squadra di questo livello"

Fondamentale è stato anche il contributo dell’amministrazione comunale, presente all’evento nella figura del sindaco Luca Nuvoli. «È un grande piacere avere una squadra femminile di questo livello che va a completare un percorso di giovanili importante» ha dichiarato lo stesso Colantuono, che si è mostrato molto attento nel creare un progetto che sia competitivo sia nel breve che (e soprattutto) nel lungo periodo.

Una squadra giovane guidata in panchina dall'ex campione d'Italia con la Pool Comense Monica Stazzonelli

Di fatto la squadra è formata da atlete in media molto giovani, che hanno bisogno di tempo e fiducia per esprimere al meglio tutto il proprio potenziale: per questo motivo si è deciso di confermare in panchina Monica Stazzonelli (ex playmaker della Pool Comense campione d’Italia e d’Europa negli anni ’90), che nel suo percorso da coach si è sempre confrontata con giovanili e quintetti da valorizzare nel tempo.

L'ingresso alle partite sarà gratuito per tutti

L’obiettivo dichiarato per questa stagione sportiva è quello di mantenere la categoria (preferibilmente evitando i playout), cercando di costruire un team che sia in grado di puntare alla promozione in A1 già dall’anno prossimo. Per favorire un ambiente compatto tra squadra e tifosi, la dirigenza (in accordo con l’amministrazione) ha ottenuto che il pubblico possa assistere gratuitamente a tutte le partite, a partire dalla sfida di oggi, sabato ( in programma al Ccsa alle 17) contro la neopromossa Salerno Basket ’92.