Giro d’Italia, partenze di tappa ad Abbiategrasso e Senago

Il Giro d’Italia torna ad Abbiategrasso, che sarà teatro della partenza della tappa del 28 maggio. E la passerella finale dell’ultima tappa partirà da Senago

Giro d’Italia: ad Abbiategrasso una partenza di tappa

Abbiategrasso farà nuovamente da cornice alla partenza di una delle tappe dell’edizione 2021 del Giro d’Italia. La conferma è giunta questo pomeriggio, in occasione della presentazione ufficiale della 104esima competizione ciclistica andata in onda in diretta su Rai Due, cui fa seguito la conferenza stampa indetta ad hoc ad Abbiategrasso in piazza Marconi. (A QUESTA PAGINA DALLE 18.15 LA DIRETTA STREAMING) L’ultima tappa, due giorni dopo, partirà invece da Senago.

I due precedenti: la festa del 2018 e l’ “ammutinamento” di pochi mesi fa

Un graditissimo ritorno, quello della carovana rosa ad Abbiategrasso. Una terza volta come inizio di tappa. La prima fu il 24 maggio 2018 e si trattò di una autentica festa per tutta la città. Molto più particolari le circostanze della seconda volta, lo scorso 23 ottobre. I ciclisti sarebbero dovuti partire da Morbegno attraversando Abbiategrasso e l’Abbiatense. Ma per una autonoma e irrituale presa di posizione dei corridori, all’ultimo secondo si decise di abbreviare la tappa con destinazione Asti. E il comitato organizzatore di Abbiategrasso, grazie anche alla disponibilità di Mivar, seppe allestire a tempo di record una nuova partenza per la tappa. Ora, la scelta di valorizzare nuovamente Abbiategrasso all’interno del percorso 2021 suona come un premio per quanto fatto pochi mesi fa.

La tappa di Abbiategrasso il 28 maggio

La tappa abbiatense sarà la terzultima della gara e avrà luogo il 28 maggio. Da Abbiategrasso 120 chilometri sino all’inedito traguardo all’Alpe di Mera.

Ultima tappa Senago-Milano

L’ultimo atto del Giro d’Italia edizione 2021 inizierà invece a Senago, teatro della partenza della tappa finale del 30 maggio, tradizionalmente una passerella sino all’arrivo a Milano. “In piazza Aldo Moro sarà allestita la Cittadella del Ciclismo; in via Risorgimento stazioneranno le squadre e su via Piemonte i mezzi e le attrezzature del Giro d’Italia” spiega il sindaco Magda Beretta.