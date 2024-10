Derby teso ed emozionante doveva essere, derby teso ed emozionante è stato. L’infrasettimanale del PalaBorsani tra i Knights e la Robur Saronno ha regalato forti emozioni e un finale per nulla scontato.

Il derby fra Legnano e Saronno se lo aggiudicano i Knights

In avvio è Saronno a piazzare subito uno 0-7 che spaventa un po’ i Knights, contratti e non molto fluidi nei primi minuti.

I primi punti di Legnano arrivano da Mastroianni, ma presto sono Agostini e Raivio a piazzare i canestri che permettono alla SAE Scientifica di agganciare gli ospiti e finire poi il primo quarto in vantaggio per 25-22.

La seconda frazione non si discosta molto dalla prima; nessuna delle due squadre riesce a prendere un vantaggio superiore ai cinque punti, con tanti cambi di guida della partita e diverse parità.

Legnano trova un intraprendente Scali e un concreto Raivio, che sono i biancorossi più attivi, mentre per la Robur, Quinti è decisamente il più pericoloso in attacco, ma anche in difesa, dove riesce a chiudere le iniziative dei lunghi di Legnano, aiutato da una difesa di squadra sempre molto attenta.

Anche il secondo quarto si chiude in sostanziale pareggio, mandando le due squadre in spogliatoio sul punteggio di 39-37.

Legnano fatica tantissimo in attacco

Alla ripresa dei giochi, Legnano, fatica tantissimo in attacco; sono sempre Raivio e Scali a mettere i punti sul tabellone per i Knights, con Saronno che non tira meglio di Legnano, ma si rende sempre pericolosa con Pellegrini e Giulietti. La AZ Pneumatica prova a mettere naso avanti anche in un paio di occasioni, ma al suono della terza sirena il punteggio è sul 51-49.

Nell’ultima frazione Legnano continua a litigare con il ferro e Saronno sulla spinta di Quinti, Maspero e soprattutto di Beretta, trova un parziale positivo che, più di una volta, la porta in testa anche di tre punti.

Legnano è brava a rimanere concentrata e a non perdere tranquillità anche quando sotto nel punteggio.

Raivio e Scali sono sempre i riferimenti, anche se le triple di Mastroianni e Gallizzi danno una grande mano in Knights nel momento di difficoltà.

A pochi secondi dalla fine Saronno ha la palla del match e, con un tiro apparentemente molto semplice, Negri sembra essere pronto a diventare il simbolo bianco azzurro della partita.

Fortunatamente per Legnano il lay-up del numero 8 di Saronno si spegne sul ferro, con Raivio che prende il rimbalzo e trasforma i liberi della sicurezza per un derby che si chiude 78-75 per i Knights.

Una partita molto emozionante e sicuramente ben giocata da entrambe le squadre, anche se in alcuni tratti la stanchezza e forse un po’ di tensione hanno annacquato dei piccoli sprazzi di partita.

Saronno si è dimostrata assolutamente di categoria con Legnano che ha sfruttato meglio la sua esperienza, giovando anche di una buona dose di fortuna.

Prossimo appuntamento, ancora al PalaBorsani domenica pomeriggio 06/10 alle 18 contro Vicenza.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - AZ PNEUMATICA ROBUR SARONNO 78-75 (25-22, 14-15, 12-12, 27-26)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 23 (5/11, 3/7), Guido Scali 15 (5/7, 1/1), Mattia Mastroianni 8 (1/4, 2/4), Guglielmo Sodero 8 (2/5, 1/3), Pietro Agostini 8 (1/3, 2/4), Ezio Gallizzi 7 (0/2, 1/1), Andrea Quarisa 6 (3/7, 0/0), Francesco Oboe 3 (1/4, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/1, 0/0), Francisco Fernandez lang 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 38 14 + 24 (Nik Raivio 12) - Assist: 15 (Nik Raivio 4)

AZ Pneumatica Robur Saronno: Andrea Quinti 19 (9/13, 0/1), Matteo Beretta 16 (1/6, 4/7), Giacomo Maspero 12 (6/8, 0/3), Gabriele Pellegrini 8 (2/4, 1/1), Pietro Nasini 7 (2/8, 1/2), Niccolò Giulietti 6 (3/4, 0/0), Andrea Negri 5 (1/5, 1/2), Francesco De capitani 2 (1/4, 0/1), Davide Tresso 0 (0/3, 0/2), Riccardo Mariani 0 (0/0, 0/0), Marcello Canton 0 (0/0, 0/0), Tommaso Tolotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 6 - Rimbalzi: 38 14 + 24 (Andrea Quinti 10) - Assist: 17 (Matteo Beretta 6)