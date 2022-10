Il derby è della Sangiorgese basket

Il derby di basket fra la Sangiorgese e i Knights di Legnano è stato vinto dalla compagine di San GIorgio su Legnano per 56 a 54.

Il derby di basket è della Sangiorgese

Il derby è blu arancio. Grande prova dei ragazzi di coach Roncari protagonisti di una partita di spessore, solida in difesa e cinica in attacco. I Draghi partono subito forte e nel primo tempo tengono sempre a distanza i cugini che subiscono l'intensità e l'aggressività della Sangio, facendo molta fatica a trovare la via del canestro. Nel secondo tempo però Legnano d'esperienza e con grande qualità ricuce trovando il sorpasso a meno di due minuti dalla sirena con Casini. Le forze vengono meno l'energia spesa è tanta, ma spinti dalla forza del Pala Bertelli vero sesto uomo in campo, i Draghi trovano il guizzo vincente per chiudere il match. Vittoria meritata e successo importantissimo che premia l'impegno di tutti.

Il tabellino

Ltc Sangiorgese Basket - Legnano Basket Knights 56-54 (17-8; 14-14; 11-14; 14-18)

Ltc Sangiorgese Basket:

Toso 5, Cassinerio, Bianchi 11, Bertocco 10, Testa 9, Bloise 8, Biancotto 4, Pesenato 4, Cappelletti 2, Airaghi 3, Mana n.e, Cardani n.e

Coach: Roncari

Legnano Basket Knights: Leardini 10, Terenzi 6, Sacchettini 18, Mazzantini n.e, Drocker 7, Marino 2, Cucchi n.e, Antonietti 5, Ferraio n.e, Casini 6, Bassani n.e, Amorelli n.e

Coach: Eliantonio