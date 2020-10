Il Covid ha colpito in casa Legnano calcio? Partite rimandate

Il Covid ha colpito in casa lilla? Partite rimandate

Il Covid ha colpito in casa lilla. I tamponi hanno rilevato la positività di un giocatore della rosa, di cui non viene rivelata l’identità. Di sicuro si sa che il giocatore è asintomatico ed è stato posto in isolamento preventivo. Immediatamente la società ha fatto scattare la segnalazione all’Asl competente e alla Lega, chiedendo il rinvio di Chieri-Legnano, prevista per domani, domenica 4 ottobre, e di Legnano-Gozzano, prevista per mercoledì 7 ottobre. Già decise le date dei recuperi: Chieri- Legnano sarà recuperata mercoledì 14 ottobre, Legnano-Gozzano mercoledì 28 ottobre. Per lo stesso motivo, domani non scenderà in campo nemmeno la Castanese che, per la seconda giornata del girone A di Eccellenza, avrebbe dovuto giocare ad Arluno col Milano City.

Il comunicato della società

In un comunicato ufficiale la società ha fatto sapere che:

«in data odierna un tesserato della prima squadra è stato messo in quarantena per “sospetto Covid-19”. Il giocatore, del quale non si diffonde il nominativo nel rispetto delle norme sulla privacy in tema di dati sensibili, sarà sottoposto a tampone già nella mattinata di domani. In attuazione del protocollo FIGC abbiamo quindi provveduto ad inoltrare formale richiesta di rinvio della gara prevista per domenica 4 ottobre contro Milano City F.C; contestualmente, ed in via precauzionale, è stata sospesa integralmente ogni attività di allenamento per tutto il gruppo squadra fino all’esito degli accertamenti sanitari in corso».

