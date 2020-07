Dopo un anno riapre il centro sportivo Magistrelli

Il centro sportivo Magistrelli di via Matteotti riapre le porte dopo un anno di chiusura. Il restyling è ormai in dirittura d’arrivo e da oggi a sabato è in programma l’open day organizzato dalla Polisport Eventi, società che ha vinto il bando per la gestione.

Il centro sportivo Magistrelli riapre

“L’Amministrazione comunale ha completato e collaudato il nuovo impianto di illuminazione a led – spiega l’assessore allo Sport Mimmo Bonomo – La Polisport Eventi, invece, si è occupata della riqualificazione generale di tutto il centro. Nello specifico, è stata riverniciata la tribuna mantenendo i colori originali bianco-azzurri che furono dell’Ac Bareggio, è stato rifatto il manto dei campi e sono stati rimessi a nuovo bar e spogliatoi”.

L’open day

Durante l’open day, la società presenterà la propria proposta per bambini e ragazzi (anche ragazze) dai 6 ai 14 anni in vista della stagione calcistica che inizierà a settembre.

