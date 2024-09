Sabato e domenica il centro sportivo Nelson Mandela di Lainate è diventato la casa della associazioni sportive che hanno celebrato la Vetrina dello Sport.

Il Centro Mandela di Lainate diventa la "Vetrina dello sport"

Una occasione per tutti di farsi conoscere: ognuna ha presentato le proprie attività offrendo dimostrazioni e la possibilità di provare a chi fosse interessato.

Anzi, quest’anno, i bambini venivano incentivati ancora di più alla prova nei vari stand, e al raggiungimento di 10 prove diverse è stato dato un omaggio. Questa festa è un momento di aggregazione: nessuna competizione o rivalità, solo voglia di divertirsi insieme. Stand, esibizioni, musica e buon cibo, preparato da volontari dell’associazione Rugby Lainate, hanno accompagnato l’intera giornata.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Le associazioni sportive che erano presenti

Le associazioni che hanno partecipato sono state Rugby Lainate, Amatori Velo Lainate, Backstage arte in movimento, Basket Punto e basket Lainate, Be Art studio, Ciclistica Biringhello, Club Amici del volo Lainate, Ginnastica Rho Cornaredo 1979, Gruppo bocciofilo La Primavera lainatese, Gruppo sportivo Oratorio San Francesco Hiro Hito Karatè Lainate, H2O SSD arl, Il Giardino danzante, A.N. Italia SSD ARL, Ginnastica dinamica militare, Kayak Lainate, Kinetik martial arts, Kung fu Xin Dao Ceriano, Lainatescacchi, Muovi musica, Music Dance Oratorio Lainate ragazzi, Polisportiva Barbaiana, Progetto volley Lainate, Sci club universal, Skating Rho, Shin zen bi, Sportivamente, Stay transfer, We love padel.