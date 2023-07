Il Centro Giovanile San Vittore Olona entra nella "Galassia Neroverde"

Il Centro Giovanile San Vittore Olona entra nel progetto “Galassia Neroverde” della Castellanzese.

“Galassia Neroverde” cresce ancora di più: la Castellanzese dà il benvenuto nel proprio universo al CGSVO (Centro Giovanile San Vittore Olona).

Il progetto continua nel suo cercare di aumentare ancora di più la qualità del Settore Giovanile neroverde, delle Accademie e delle Affiliate. La scelta di ampliare o rapporti sul territorio, mantenendo un numero consono punta proprio al lavoro di qualità e non di quantità.

Il primo a prendere la parola è il presidente del CSGVO, Paolo Zambon:

"Se entriamo in questa Galassia è perché ci può fare molto. Quello che mi spinge? Sicuramente perché l’ambiente ci ha dato sin da subito un’ottima impressione, non solo per strutture ma anche per ambienti. Sicuramente Salvatore Realmuto e il presidente Alberto Affetti sono due persone che a me piace definire facce pulite. La Castellanzese è una di quelle società che si è un po’ fatta da sola, ma non è arrivata per caso dov’è. Galassia Neroverde è un progetto che porta le due società sullo stesso piano, anche se siamo due realtà diverse sul piano tecnico e sul territorio ma che avranno la stessa importanza nel panorama della Galassia. Abbiamo deciso nel breve tempo di sposare questo progetto, perché è una realtà più a misura d’uomo, più presente sul territorio e nonostante siano arrivate anche proposte da società più blasonate abbiamo deciso di sottoscrivere questo contratto. Anche il fatto che della Galassia Neroverde facciano parte realtà con cui abbiamo ottimi rapporti ci ha portato a farci dire di sì".