Il Buscate vince il campionato e conquista la promozione in Prima Categoria

Il Buscate calcio centra l'obiettivo promozione

Nella giornata di ieri, domenica 23 aprile 2023, grazie al pareggio per 1-1 ottenuto al termine della partita casalinga disputata col Furato, la squadra cara alla presidente Manuela Bienati ha completato l’opera iniziata già dalla prima giornata di campionato e ha conquistato la promozione al campionato di Prima Categoria.

Otto punti in più delle seconde in classifica

La squadra allenata da Marco Mascazzini vanta otto punti in più di Marcallese, Vela Mesero e Robur Legnano appaiate al secondo posto e può finalmente tagliare il traguardo della vittoria in campionato, sfiorato già nella scorsa stagione quando i buscatesi furono estromessi dalla finale dei play off dal Parabiago.

La festa è proseguita fino a tarda sera

Grande entusiasmo al triplice fischio finale tra il pubblico sugli spalti che ha accolto la bella impresa della squadra. Dopo aver indossato la maglietta celebrativa preparata per l’occasione, a Buscate cori, applausi e scene di festa sono proseguite sino a tarda sera.