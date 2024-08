Weekend decisivo per le ragazze della serie A2 del Legnano Softball che tra le mura amiche dello stadio Peppino Colombo ospitano le Nuove Pantere Lucca nel ritorno della semifinale dei playoff.

Il 3 agosto il match decisivo per il Legnano Softball

In Toscana domenica sul campo è maturato un importante 1-1, con Anita Minari e compagne sconfitte nella prima gara della serie ma capaci di riscattarsi con un netto successo esterno nella seconda.

Sabato dalle 17 si tornerà in campo per gara-3 che consegnerà il match point a una delle due squadre nella successiva sfida. In caso di parità, la bella è in programma domenica mattina.