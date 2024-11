Legnano Basket, fortissimo anche fuori dal campo, grazie ad una squadra di dirigenti sempre pronti a lanciare idee e iniziative interessanti. L'ultima di queste, denominata "Business speed date", è organizzata per lunedì prossimo, 25 novembre, al PalaBorsani di Castellanza con inizio alle 18.00.

Il 25 novembre torna il Legnano basket business speed date

Di cosa si tratta lo spiega, con dovizia di particolari, Marco Tajana, presidente del Legnano Basket nonché promotore dell'evento.

La nostra società - dice Tajana -, da sempre attenta alle attività del territorio, dopo il grande successo registrato nella prima edizione datata 2019, ha deciso di riproporre un appuntamento, il "Business speed date", che riteniamo sia perfetto per mettere in contatto fra loro le aziende del legnanese e del territorio limitrofo con l'intento di promuovere e allargare i network aziendali in base al proprio settore di attività. La base di partenza è ovviamente dedicata ai nostri tanti sponsor, circa una trentina, che nella serata organizzata avranno modo di conoscersi personalmente l'un l'altro e descrivere il loro specifico raggio d'azione. Tuttavia l'iscrizione all'evento, che sottolineo è gratuita, è allargata a tutti gli imprenditori interessati e desiderosi di ampliare la loro visibilità attraverso un mezzo di comunicazione potente come lo sport.

Come si articola la vostra iniziativa?

Il Business Speed Date è organizzato con incontri da 5 minuti in cui un'azienda può scegliere in base ai partecipanti gli incontri da fissare per una breve conoscenza che si potrà sviluppare nel prossimo futuro. Come accennavo questa formula ha già avuto buonissimi riscontri in passato e nutriamo piena fiducia sul fatto che anche in questa edizione riceveremo tanti "feed-back" positivi

Oltre al "Business Speed Date", il Legnano Basket si muove con quello che, a tutti gli effetti, dal punto di vista del marketing si può definire squadrone

Confermo: il maggio scorso abbiamo dato vita alla "Knights Force", un team speciale che ha il compito di organizzare eventi e ricercare risorse sul territorio. Questa squadra è composta da 9 dirigenti dei Knights ai quali sono stati assegnati, a 360°, compiti organizzativi e commerciali.

La nuova struttura si avvale della presenza di una segretaria per la gestione back office, un account sales per lo sviluppo delle attività commerciali locali e di un digital marketing per la parte grafica e social.

L'obiettivo principale è quello di dare visibilità alle realtà commerciali locali dei nostri tesserati Knights, grazie a una presenza costante nel territorio e soprattutto grazie alla nuova "Knights App" che, sviluppata appositamente per noi da Torre Informatica, ha già creato una community Knights con oltre 5.000 contatti coordinata da Emanuele Gerosa e Massimiliano Giudici.

Quindi, con orgoglio mi sento di dire che il Legnano Basket, sempre un passo avanti, sceglie un nuovo modello per la sua divisione commerciale e ricerca sponsor e per sviluppare ed ampliare le attività già attive e avviarne di nuove.