I vincitori delle finali di pallavolo under 13 premiati dalla Fipav

I vincitori maschili e femminili

La Fipav Lombardia ha premiato sabato 14 maggio 2022 le squadre under 13 vincitori del torneo.

Nel corso di questo weekend, 14 maggio 2022, il Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco si è apprestato ad assistere e premiare le finali di categoria di Under 13 femminile e Under 13 maschile.

La finale femminile e maschile

Nel corso della giornata di sabato 14 maggio, si è svolta a Vighignolo la finale femminile Under 13 che ha visto Visette Imoco Volley Center imporsi con un netto 2-0 (25-11; 25-13) sulla formazione di Sgeam Rozzano, conquistando così il titolo di categoria.

A vincere lo scontro per il terzo posto è invece stato il sestetto di Bracco Pro Patria Milano, detentrice del titolo 20/21 conquistato in collaborazione con Segrate, che in data odierna, con il punteggio di 2-0 (25-16; 25-18), ha superato la concorrenza degli avversari Pro Victoria Plus Torneria Colombo. La finale maschile Under 13 3x3 è stata decisa nel corso di questa mattina. Ha visto affrontarsi sul campo di Lucernate le 4 squadre contendenti al titolo Volley

Lucernate, Diavoli Powervolley, Pallavolo Milano Vittorio Veneto e Zeroquattro Volley in un girone 3x3 per la vittoria del titolo 21/22.

Ad aggiudicarsi il titolo è stata la formazione dei Diavoli Powervolley, il sestetto di Pallavolo Milano Vittorio Veneto si è classificato secondo. Sull’ultimo gradino del podio si è posizionata la squadra di Volley Lucernate, la quarta

posizione va invece a Zeroquattro Volley.