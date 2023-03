I ragazzini dell'under 12 del Rho Baseball iniziano con il piede giusto

Promettente inizio di stagione per i “ragazzini terribili” del Rho Baseball. L’U12 si aggiudica sul diamante di Legnano il primo posto del torneo indoor Lombardo dopo aver disputato due combattute partite fino all’ultimo inning contro Bollate in semifinale e la forte compagine di Senago in finale, vincendo per 5 a 2.

Rho Baseball parte nel 2023 con una vittoria

Sono le prime partite sul campo dopo la sessione invernale in palestra che ha visto i ragazzi prepararsi per la stagione. Subito protagonisti i ragazzini del Rho Baseball scendono in campo senza perdere la

concentrazione sia in attacco che in difesa e con la grinta e l’affiatamento di una squadra consolidata ma

che vede l’esordio anche di alcuni ragazzi del mini baseball alle prime partite ufficiali sul campo.

Prossimo appuntamento domenica 26 marzo a Novara per le attesissime finali della Western League, torneo indoor U12 vinto già due volte dal Rho Baseball, ad un passo dalla conquista del Defender (assegnata alla società vincitrice del torneo per tre volte).

L’U15 del Rho invece si giocherà le finali indoor lombarde domenica 19 marzo a Lodi dopo le semifinali

giocate sul campo di Rho che ha visto protagonisti sia Rho che Vercelli qualificate entrambi per le

finalissime. Il programma sportivo per il mese di marzo vedrà schierate anche l’U18 del Rho in una partita amichevole contro Legnano presso il campo di Rho e il 25 marzo farà il suo ingresso in campo la prima squadra in una partita d’allenamento pre-season contro Senago.