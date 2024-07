I “ragazzini terribili” del Rho Baseball crescono ma non perdono le belle abitudini che ottime partite e vittorie negli ultimi turni di campionato.

I ragazzi terribili del Rho baseball non perdono le vecchie abitudini

Titolo Regionale Campionato U15 di Baseball. Rho approda direttamente alle semifinali nazionali che si disputeranno a settembre.

La squadra Under 15 del Rho Baseball spicca nel campionato regionale lombardo del 2024, conquistando il titolo e accedendo direttamente alle semifinali nazionali. Le vittorie decisive contro Cabs Seveso (15-9) e Old Rags Lodi (8-0) hanno consolidato la posizione del Rho, che per il secondo anno consecutivo si è piazzato al primo posto in Lombardia. Il successo degli U15 è frutto di un lavoro meticoloso e ben orchestrato, dove il monte di lancio ha dimostrato solidità e la difesa ha saputo rispondere prontamente alle battute avversarie. Questi elementi hanno permesso alla squadra di non lasciare scampo agli avversari e di prepararsi con fiducia per le semifinali nazionali.

Under 18, un Altro Primo Posto in Attesa del Big Match

Anche la squadra Under 18 del Rho Baseball ha mostrato il suo valore, confermando il primo posto in classifica. Il recente successo contro Bollate Baseball per 15-10 sono testimonianze della forza e della determinazione della squadra.

Una vittoria cruciale per la prima squadra

Non sono solo le giovanili a portare in alto il nome del Rho Baseball. La prima squadra ha recentemente ottenuto una vittoria importante contro Milano 46, con un punteggio di 5-2. Questo risultato rafforza le ambizioni del Rho, che si prepara ora per la prossima sfida sul diamante di casa del Marco Pistocchi, prevista per domenica 14 luglio contro Sannazaro Baseball.