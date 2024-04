I piccoli samurai di Busto Garolfo insegnano ai papà le arti marziali

Martedì 26 marzo i piccoli Samurai i.Sport di Busto Garolfo del gruppo 4-8 anni hanno invitato i rispettivi papà a partecipare ad una lezione di karate nella quale i ruoli si sarebbero invertiti trasformando i piccini in Maestri.

Il martedì di San Giuseppe, nel giorno della festa del papà, i karateka erano impegnati alla preparazione delle gare del 24 marzo e in accordo con i genitori, la consueta lezione per celebrare i papà è stata spostata alla settimana successiva.

I papà si sono così cimentati nel percorso e nel palloncino seguendo le istruzioni dettate dai propri piccoli e non è stato facilmente riconoscibile chi si sia divertito di più.

L’importanza della condivisione di questi momenti papà-figlio è fondamentale e lo è altrettanto il fatto di far approcciare i più piccoli al mondo sportivo.

Di questo ne parla meglio la Direttrice Tecnica i.Sport, la Dott.ssa Ilaria Pisoni:

“E' da soli due anni che abbiamo aperto i nostri corsi di karate ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, in quanto lo svolgimento di una lezione di karate presuppone una concentrazione tale per la quale i bambini sotto i 6 anni non sono ancora predisposti; invece ci siamo dovuti ricredere! Lo abbiamo fatto provando ad accontentare l’utenza che ci chiedeva continuamente informazioni per i corsi dedicati ai più piccoli e ci siamo accorti di quanto questa opportunità possa fare molto bene anche a loro. Il tutto deve essere formulato semplicemente in base alla loro capacità fisica e mentale nell’affrontare un’ora di allenamento, ed è senza dubbio un valore aggiunto alla loro formazione psico-fisica. Nello specifico i percorsi atletici permettono loro di migliorare tutti i gesti motori basilari come salti, capovolte, equilibrio e anche la semplice corsa. Il gioco del palloncino invece è il primo approccio alla tecnica che fa manifestare una altissima attenzione all’autocontrollo e alla correttezza del gesto tecnico. Ne abbiamo avuto la certezza nel progetto di “Play-Karate: il coraggio di essere il Supereroe di se stessi” che abbiamo svolto nella Scuola dell’Infanzia SS. Angeli Custodi di Arconate nel mese di Gennaio, dove i bambini si sono subito trovati a loro agio a svolgere movimenti che non avevano neppure mai visto! Il nostro lavoro incessante sui territori di Arconate e Busto Garolfo ci da tante soddisfazioni, e Noi continueremo così! …voi tifate per noi e per il nostro modus operandi di diffondere il benessere psico-fisico ad ogni età!”